Los 20 productos más extraños que encontramos en AliExpress

Claro, yo solía ser como tú, despierto toda la noche hojeando Instagram o TikTok. Eso es genial para principiantes, pero ya me he mudado. en el hardcore Cosas. Estos días, cuando paso el tiempo en mi teléfono, me encontrarás desplazándote por Aliexpress.

Para los no iniciados, AliExpress es como Amazon o eBay si fueran Pesadillas surrealistas chinas . AliExpress es una subsidiaria de Alibaba, uno de los mayores minoristas del mundo, y quizás la empresa de tecnología más importante que la mayoría de los estadounidenses probablemente no conoce. Alibaba conecta empresas directamente con fábricas en China para comprar, por ejemplo, 500.000 botellas de agua con un descuento a bulto .AliExpress es el primo de Alibaba amigable con el consumidor. Aquí, las fábricas le venden directamente.

A diferencia de Amazon y eBay, a menudo no hay intermediarios que seleccionen productos para el paladar del consumidor típico. Aliexpress se siente como una corriente sin filtro de todo lo que se fabrica en China. Ofrece una ventana a la cadena de suministro global que normalmente no se puede ver; abrumador saber cuántas cosas los seres humanos hacemos . Hay un algoritmo que recomienda productos, pero tiene algunas ideas bastante extrañas sobre lo que podría querer comprar.

Durante la última semana, por ejemplo, AliExpress recomendó comprar un bebedero para un pollo, cómo parece dinero falsificado, y un muñeca inquietantemente realista (haga clic bajo su propio riesgo). También estaba el “I Corazón Microplásticos” camisa, que simplemente tenía que compra.

También hay muchos productos normales: muebles interesantes, Gafas de sol, encendedores geniales. AliExpress vende todo que puedes imaginar, y todo lo que no puedes.

También notarás, si miras lo suficiente, que puedes encontrar muchos de los mismos productos que ves anunciados en las redes sociales. medios, o incluso vendidos en sitios como Etsy y Amazon, pero con un descuento asombroso. Eso se debe a que muchos de los productos que vemos en línea son vendidos por transportistas directos. Los transportistas directos son revendedores. t Venden productos que ni siquiera mantienen en stock y básicamente los piden directamente desde sitios como Aliexpress y los envían a tú, para un margen enorme. Si alguna tiene la tentación de comprar algo que ve anunciado en Instagram, haga una búsqueda de imágenes AliExpress primero. Puedes encontrar el producto idéntico con 90% de descuento .

La desventaja de comprar en AliExpress es que muchos de estos productos se envían en barco. A veces, la estimación de envío será de 60 a 90 días. , aunque otras veces es solo una semana o también. Si decides descender al abismo y realizar una compra, comprueba cómo tiempo que tardará en llegar a usted primero.

Esto no es necesariamente un respaldo de Aliexpress. Personalmente fui estafado en esta plataforma y tuve que luchar por un reembolso. Por supuesto, hay un costo ambiental y social para este sector de la industria minorista, aunque probablemente no sea peor que comprar algo. De Amazon o de cualquier otro conglomerado gigante. Preferiría sugerirle que compre algo usado o apoye una pequeña empresa. o no haces clic en “comprar”, te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo a este Frankenstein de un sitio web que el capitalismo construyó para nosotros desde las partes sin vida de muñecas que realistas.

