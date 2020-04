Análisis del iPhone SE: este es el iPhone que deberías comprar en estos momentos

Los rumores de un iPhone barato y más pequeño han estado circulando años antes de que Apple anunciara este mes el iPhone SE de segunda generación, por lo que es probable que la compañía haya estado planeando durante mucho tiempo lanzar el sucesor de su popular iPhone de tamaño medio. Pero de no ser porque el iPhone SE parece un gadget perfecto para este específico momento, pensaría que Apple se ha apresurado con su lanzamiento.



Advertisement

El SE se parece a un iPhone 8, completado con una pequeña pantalla de 4,7 pulgadas, marcos gigantes y un botón de inicio con Touch ID. Pero dentro está el procesador A13 Bionic de Apple, sacado directamente de la línea de los iPhone 11, lo que hace que todo sobre el SE sea más rápido e inteligente. Incluso las cámaras, que son las mismas que se usan en el iPhone 8, son mejores debido al procesador.

No considero que el nuevo iPhone sea un verdadero sucesor del SE, porque no es un teléfono realmente pequeño. Aquellos días ya pasaron y no volverán. Pero este SE de segunda generación es mejor de lo que esperaba, y el mejor iPhone para la mayoría de gente en estos momentos.

Imagen: Caitlin McGarry

Las cosas están raras. Cuando recibí la unidad de iPhone SE con la que debía hacer la review, me di cuenta de que no podía probar sus cámaras como lo haría normalmente: ni noches con amigos y poca luz, ni días con playas abarrotadas o largos paseos por Los Ángeles. Tuve que sacar fotos por mi apartamento, en mi balcón y en la calle de enfrente a mi edificio (con una mascarilla puesta, mientras permanecía a varios metros de distancia de cualquier persona). No esperaba quedarme tan impresionada con las fotos del SE. Al fin y al cabo, este último iPhone está utilizando la misma lente trasera de 12 megapíxeles del iPhone 8, que ya tiene 3 años, y su lente frontal de 7 megapíxeles, según confirmó iFixIt después de desmontar el terminal.

Pero ese procesador A13 Bionic hace magia. Su procesador de señal de imagen y su motor neuronal, emparejados con iOS 13, son suficiente para compensar muchas de las deficiencias de hardware (diferentes sensores, sin teleobjetivo o lente gran angular traseros y sin lente de detección de profundidad en la parte frontal) y para crear imágenes que a menudo están a la par con lo que verías en el iPhone 11 Pro Max, que es el iPhone más caro de Apple y cuesta 700 dólares más que el SE..

Advertisement

La lente trasera toma fotos extremadamente buenas.

Foto: Caitlin McGarry (Gizmodo)

Comparé el SE con el Max (el único modelo del iPhone 11 que tengo a mano debido a la cuarentena) y me sorprendió gratamente, particularmente por los retratos del más barato. El HDR inteligente también hace que las fotos a contraluz tengan más detalle.

Pero el SE carece de un modo nocturno dedicado o de la función Deep Fusion del Pro, y con poca luz, el color y los detalles se pierden. El zoom digital 5x del SE no llega al zoom óptico 2x y digital 10x del 11 Pro Max. Como puedes ver en las siguientes tomas, el SE es muy bueno en la mayoría de cosas, sobre todo si tenemos en cuenta su bajo precio, pero si quieres una cámara increíble para sacar imágenes nocturnas y una lente teleobjetivo, deberás gastarte más. Mucho más.

El modo retrato del iPhone SE El modo retrato del iPhone Pro Max Árbol a contraluz con el SE Árbol a contraluz con el 11 Pro Max Advertisement You can skip ad after 1 second You can go to the next slide after 1 second Continue Zoom 5x del SE Zoom 5x del 11 Pro Max Flores de noche con el SE Las mismas flores con el Modo Noche automático del 11 Pro Max Advertisement You can skip ad after 1 second You can go to the next slide after 1 second Continue Modo selfie con el SE Modo selfie con el 11 Pro Max Foto de unas buganvillas a plena luz del día con el SE Foto de unas buganvillas a plena luz del día con el 11 Pro Max 1 / 12

El hecho de que el SE pueda plantar cara al 11 Pro Max en tanta variedad de escenarios resulta impresionante. Cuando miras el panorama de los teléfonos inteligentes de 400 dólares, muy pocas imágenes de estos teléfonos baratos rivalizan con las de un buque insignia. De hecho, el único en el que puedo pensar es en el Pixel 3a de Google, que también es un gran teléfono asequible, pero no estoy segura de cuántas personas dudarán si decidirse entre iPhone y Android.

Lo que tienen las cosas: ahora me he dado cuenta de que Touch ID, que hace poco me parecía ya algo anticuado, es increíblemente útil ahora que Face ID no funciona cuando llevo puesta una mascarilla.

Advertisement

Touch ID es una bendición ahora que tengo que ir a todos lados con mascarilla.

Foto: Caitlin McGarry (Gizmodo)

Touch ID es más rápido de lo que recordaba, aunque no lo he usado desde que cambié mi iPhone 7 Plus por un iPhone XS. Agradecí poder sacar mi teléfono en una tienda para usar Apple Pay sin tener que escribir mi contraseña para aceptar la transacción. ¿Lo apreciaré tanto cuando ya no tenga que cubrirme la cara en público? Tal vez no.

Lo que realmente quiero es un iPhone de 4,7 pulgadas que sea casi todo pantalla, con un sensor de huellas digitales en la pantalla como método de desbloqueo de backup y cámaras increíblemente buenas. Un iPhone 12 Pro Mini, por así decirlo. E idealmente, que cueste unos 400 dólares. Claramente, eso no va a suceder. Después de varios días, los gruesos marcos del SE ya n o me molestaban mucho. Pero la pantalla del SE siempre me pareció estrecha, incluso después de una semana. Quería la pantalla amplia a la que me he acostumbrado con el XS y el 11 Pro. Si estás pasando de un iPhone 8 (o de un teléfono más antiguo, como el 6s o el 7), el tamaño de la pantalla no te molestará tanto.

Después de haber usado durante 2 años un iPhone XS, la pantalla del SE parece pequeña.

F oto : Caitlin McGarry ( Gizmodo )

Y por 400 dólares tendrás un montón de características que hacen que esos marcos valgan la pena. A la hora del rendimiento, el SE se sintió tan rápido como mi teléfono habitual, el iPhone XS, que tiene un chip Bionic A12 de 2018. El A13 Bionic del SE potencia las excelentes fotos que viste arriba, pero también algunas aplicaciones de realidad aumentada bastante curiosas y los juegos.

El diseño de cristal del SE también permite carga inalámbrica, lo cual es raro en un teléfono de menos de 500 dólares. (No tendrás eso mismo en el Pixel 3a ). Como anécdota, la duración de la batería del SE duró unas 16 horas al día (y a veces algo más) durante mi semana de pruebas. Vi vídeos en YouTube, envié mensajes en Slack, escuche música mientras hacía ejercicio, y utilicé Instagram más de lo que me gusta reconocer. En nuestra prueba de vídeo, el iPhone SE duró algo más de 9 horas, por lo que está en la línea del iPhone 8. Si necesitas un iPhone más duradero, los modelos Pro son por los que debes apostar.

Advertisement

El iPhone 11 por 700 dólares también es una buena alternativa, aunque más costosa. D uró hasta 12 horas en nuestras pruebas. Así que, por 300 dólares más obtienes una mejor duración de batería, una pantalla más grande, doble lente en lugar del sistema de triple lente de los modelos Pro, pero también el modo nocturno y Deep Fusion para sacar mejores fotos. El problema, además de ser más caro, es que el modelo de 6,1 pulgadas es enorme, y eso marcará una gran diferencia para muchos.

La carga inaámbrica es sorprendente.

Foto: Caitlin McGarry (Gizmodo

¿Elegiría yo el iPhone SE por encima del 11, el 11 Pro o cualquier iPhone de 1000 dólares que salga este otoño? No, pero eso se debe más a lo que demanda mi trabajo que a las carencias del SE. Su precio y sus características están perfectamente diseñados para este momento, cuando las personas están más centradas en su salud que en hacerse con el mejor móvil del mercado. Vivir sin smartphone es casi impensable en pleno 2020, por lo que si necesitas un nuevo móvil y el presupuesto es algo importante para tí , el iPhone SE es el teléfono asequible a batir.

En resumen