Es oficial: el iPhone 15 de Apple abandona el puerto Lightning por USB-C

El martes, Apple reveló las actualizaciones que traerá al iPhone en la decimoquinta iteración del teléfono inteligente. Viene en cuatro modelos que denotan qué tan caro puede ser tu próximo teléfono: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Los cuatro teléfonos Presume de cámaras mejoradas, con los iPhones de alta gama que presentan el nuevo sistema de “cámara periscopio» de Apple. Los modelos Pro y Pro Max también contarán con Un nuevo botón de acción en el chasis en lugar de un interruptor de silencio, por lo que podrás programar accesos directos como quieras a través de un botón físico.



Pero quizás la parte más emocionante del nuevo iPhone 15 no es que los biseles son más delgados y el chasis de titanio del Pro es más resistente , o que presenta datos de ubicación más precisos. Es el hecho de que cada iPhone de ahora en adelante llevará un cable USB-C para cargar, finalizando el reinado del puerto Lightning propietario.

Ah, y por cierto, el iPhone 13 Mini está muerto.

Saluda al USB-C

La Unión Europea exigió que los iPhone vendidos en la región adopten USB-C para cargar antes de diciembre de 2024, un estándar universal. La mayoría de los productos Apple solo hemos admitido la carga a través de un cable Lightning desde 2012. A Apple todavía le gustaría que buscara cables USB-C certificados por Apple para su Apple gadgets en lugar de elegir una fuente de alimentación aleatoria de terceros, pero probablemente todavía podrás compartir el cable con tu Amigos y familiares que usan Android.

Lo mejor de todo es que un modelo actualizado de los AirPods Pro (segunda generación) también incluirá un puerto USB-C y se podrá cargar. desde tu teléfono.

Conozca el iPhone 15 Pro/Pro Max

El iPhone 15 Pro viene con un Pantalla Super Retina de 6,1 pulgadas, mientras que el iPhone 15 Pro Max está equipado con una pantalla Super Retina más grande de 6,7 pulgadas. Apple también adelgazó los biseles en ambos lados en aproximadamente un tercio mediante la utilización de un nuevo proceso de fabricación con la línea 15 Pro.

El hardware de la cámara del iPhone 15 Pro recibió la mayor fanfarria durante el evento de Apple. El teléfono inteligente seguirá ofreciendo tres lentes, entre ellas un sensor primario de 48 megapíxeles y un teleobjetivo mejorado y una lente ultra gran angular. La compañía también reveló un nuevo sistema de cámara periscópica, que debería ser más tolerante al movimiento físico al tomar una foto. Las cámaras Periscope le permiten acercar más con menos “ruido digital” el producto final. El Galaxy S23 Ultra de Samsung tiene un hardware similar en su lente de cámara terciaria de 10 MP con zoom de 10x para ayudarlo a estabilizarse tomas lejanas, y será interesante ver qué teléfono produce menos pelusa en el trípode. El tres ejes estabilización en las marcas de modelos Pro de Apple 10.000 microajustes por segundo, que es el doble de los 14 Pro.

En lo que puede ser la característica más útil anunciada hoy, todos los nuevos modelos de iPhone ahora pueden detectar cuándo una persona, un perro o un gato está en el marco y el dispositivo capturará información de profundidad, eliminando la necesidad de cambiar al modo retrato.

Apple dice que un nuevo revestimiento de lente mejora significativamente el disparo en modo nocturno y Smart HRD ahora tiene un rango más dinámico.

Para las personas que buscan grabar videos, los modelos Pro se están volviendo, bueno, más profesionales. Pueden grabar videos ProRes en 4K a 60 fps y puede grabar directamente en almacenamiento externo. Además, el iPhone 15 Pros son los primeros teléfonos inteligentes compatibles con el sistema de codificación de colores Academy (ases) , un estándar global para flujos de trabajo de color.

El iPhone 15 Pro y Pro Max tienen un nuevo estilo: ambos vienen con un marco de titanio en lugar de acero inoxidable, similar al Apple Watch Ultra. Es de esperar que esto reduzca las huellas dactilares producidas por modelos anteriores y fortalezca el chasis. Apple dice que esta nueva carcasa El material también hace que los teléfonos más ligeros y más duraderos.



El nuevo botón de acción lateral del iPhone te permitirá programar una amplia gama de atajos de acceso inmediato. Aún puedes usarlo para Sin embargo, silencia el teléfono. Este pequeño botón del dispositivo puede realizar varias funciones, incluido silenciar las notificaciones. También se puede programar para inicie una aplicación, inicie una grabación de voz, inicie un comando de Siri o incluso alternar la configuración de accesibilidad.

Apple dijo que los modelos Pro son capaces de Transferencias de 10 GB/s mediante un cable USB3, pero no especifican velocidades de transferencia para los modelos base.

El 15 Pro y el Pro Max serán los primeros modelos en ejecutar el chip A17 Bionic de Apple. Este es el primer procesador de 3 nm de Apple, uniéndose las filas de sus rivales, a saber Samsung (pero Samsung no ofreció ese chip en EE.UU.). Tanto el modelo regular como Pro también utilizan el chip UWB de segunda generación de Apple, lo que ayuda a aumentar la precisión de la ubicación del iPhone para aplicaciones como Buscar y ahora puede conectarse a dispositivos desde más lejos. La tecnología de conexión celular seguirá viniendo de Qualcomm, como se revela en un comunicado de prensa. a principios de esta semana En medio de especulaciones, Apple podría desarrollar sus propios chips para realizar llamadas.

El iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max estarán disponibles en titanio negro, titanio blanco, titanio azul y titanio natural.

Conoce el iPhone 15/15 Plus

el iPhone 15 y 15 Plus son los nuevos modelos base del iPhone. Al igual que el iPhone 14/14 Plus del año pasado, el 15 y el 15 Plus de este año cuentan con el iPhone 14/14 Plus de este año. Hardware Pro, reempaquetado y revivido para una nueva generación de dispositivos. El iPhone 15/15 Plus funciona con el chip A16 Bionic sobrealimentado y Cuenta con el sistema de cámara principal del iPhone 14 Pro/Pro Max. No obtienes un teleobjetivo como el Pro/Pro Max, pero Obtienes un sistema de cámara mejorado que produce fotografías claras y de alta resolución. Viene con una cámara principal de 48 MP y un nuevo teleobjetivo 2x. Opción para brindarles a los usuarios un total de tres niveles de zoom óptico. Esa es una gran mejora con respecto a la cámara principal de 12 MP del iPhone 14.

Los nuevos modelos también cuentan con una batería supercargada de mayor duración, vidrio trasero con color y acabado mate y una Super Retina OLED mejorada. Pantalla que puede alcanzar 2000 nits bajo la luz del sol, anunció Apple. Si prefieres un interruptor de silencio físico en tu nuevo teléfono, el normal 15/15 Plus todavía tiene botones deslizantes en el lado izquierdo del dispositivo. La Isla Dinámica, que reemplazó la muesca negra que ocultaba El altavoz orientado al oído y la cámara frontal también debutaron en el modelo base del iPhone 15. Al igual que en la variante Pro, Puedes usar Dynamic Island para recibir notificaciones en tiempo real además de cualquier cosa que hagas en iOS.

El nuevo iPhone 15 viene en cinco nuevos colores: rosa, amarillo, verde, azul y negro.

¿Cuándo podrás comprar el nuevo iPhone 15?

Podrás reservar todos los nuevos modelos a partir de las 5 a.m. PDT del viernes 15 de septiembre, con disponibilidad a partir del viernes. 22 de septiembre.

El modelo base del iPhone 15 viene con 128 GB de almacenamiento y comienza en $799, mientras que el iPhone 15 Plus comienza en $899. El iPhone 15 Pro está disponible con un mínimo de 128 GB de almacenamiento y comienza en $999, mientras que el Pro Max le costará al menos $1,199 por 256 GB de almacenamiento. No hay cambios de precio con respecto al año pasado en el Pro, pero el modelo de primera línea cuesta cien Esta vez cuestan más dólares, pero comienza con el doble de almacenamiento.

Esta es una historia en desarrollo, regrese aquí para actualizaciones...