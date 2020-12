Una imagen de la app que promocionaba las fiestas antes de su retirada. Imagen : Taylor Lorenz / Twitter

Organizar una fiesta clandestina en casa de tus papis puede ser divertido . Organizar una fiesta clandestina en plena pandemia de Covid-19 es una estupidez como un templo . Una aplicación llamada Vybe Together animaba precisa mente a hacer esto último. Por fortuna ya es historia.



La aplicación denominaba a sus usuarios “rebeldes” y les animaba a organizar y asistir a fiestas clandestinas. La mecánica de la aplicación era sencilla. Cuando un usuario creaba una fiesta, los demás tan solo tenían que solicitar unirse a ella. Si eran aceptados recibían un men saje privado con la localización dos horas antes del evento.

Hasta ahí parece divertido, pero el problema es que las fiestas, clandestinas o no, son un torpedo a las medidas de distanciamiento que se han puesto en marcha de manera excepcional para tratar de parar el número de infecciones por Covid-19. En muchos países organizar este tipo de fiestas en los tiempos que corren es simplemente ilegal y, como ocurre con tantas otras aplicaciones que promueven actividades dudosas o ilegales, Apple ha retirado Vybe Together de la App Store.

No han sido los únicos. La web de la aplicación también ha desaparecido, así como su cuenta en Tik Tok. En The Verge han podido contactar con uno de los creadores de la aplicación, que ha confirmado la suspensión y ha apuntado que, a la fecha de esta, la aplicación contaba con unos miles de usuarios.

El creador de la app, que se ha identificado solo como “Albi” ha defendiendo la app alegando que la idea era promover pequeñas fi estas, no macroeventos porque todo el mundo sabe que el coronavirus solo se vuelve infeccioso a partir de 1.000 individuos. Con menos no hay ningún problema.

Ironías aparte, Vybe Together no ha llegado muy lejos. A su cierre, la cuenta de Tik Tok solo tenía 139 seguidores. En la cuenta de Instagram han desaparecido todas las publicaciones salvo una que reza “We do not condone large gatherings” (no promovemos reuniones a gran escala”. Alguien no ha entendido bien todavía cómo funciona esto de los virus que se transmiten por el aire. [The Verge]