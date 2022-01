By

Apple no quiere tener nada que ver con la palabra de moda más odiosa del mundo de la tecnología; y me refiero, por supuesto, al metaverso (aprobado de todos modos si pensaste que me refería a los NFT).



Mark Gurman, de Bloomberg , un analista fiable cuando se trata de Apple, dice que las gafas de realidad aumentada de la compañía estarán diseñada s para sesiones de actividad más cortas, no para cumplir el objetivo del metaverso de cambiar el mundo real por un Oasis digital .

“Hay una palabra que me sorprendería escuchar cuando Apple anuncie sus gafas : metaverso”, escribió Gurman en su boletín Power On. “Me han dicho directamente que la idea de un mundo completamente virtual al que los usuarios puedan escapar, como en la visión del futuro de Meta Platforms / Facebook, está fuera de los límites de Apple”.

Parece que el CEO de Apple, Tim Cook, no seguirá el ejemplo de Facebook, digo , Meta, y casi todas las demás empresas que han debatido formas de acercarnos a un futuro mal definido y mal concebido en el que el mundo físico y el digital se fusionan mediante el uso de la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta.

Se dice que Apple presentará un casco AR/V R mixto diseñado para “sesiones cortas de juegos, comunicación y consumo de contenido”. Es decir, es un dispositivo que te permite volver al mundo real una vez que hayas terminado de jugar o ver una película.

Sabemos que Apple es más optimista con la realidad aumentada , donde los objetos digitales se proyectan sobre el mundo físico (véase Pokémon Go) que en la realidad virtual, que reemplaza el mundo físico por uno digital (véase Ready Player One), pero los detalles de su próximo dispositivo pe rmanecen en secreto.

Sin embargo, es posible que ya conozcamos algunos detalles. Según un reportaje de The Information, las gafas incluirán dos pantallas 8K, más de una docena de cámaras de seguimiento, y se venderán por $ 3 000. El dispositivo también podría funcionar con varios procesadores, incluido uno con la potencia del chip M1 de Apple, según el analista de confianza Ming-Chi Kuo, quien también dice que los auriculares podrían admitir Wi-Fi 6E para ofrecer un mayor ancho de banda y conectividad de baja latencia.

Según estos informes , Apple ingresará al mercado de auriculares VR / AR a finales de este año, y aunque los detalles clave sobre su próximo producto no están confirmados , parece que al menos nos ahorraremos más charlas sobre el “metaverso”.