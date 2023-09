Cuando el tráiler de Aquaman y el reino perdido finalmente adorna tus ojos más adelante esta semana, tal vez la conversación sobre la película cambie. Sin embargo, hasta eso sucede, cuando la mayoría de fanáticos discutir la secuela tan esperada, tienen muchos, muchas preguntas sobre su producción, sus secretos, y su lugar en el Universo DC.

En una nueva entrevista, el director de la película, James Wan, aborda la mayoría de esas cosas, lo mejor que puede. Entretenimiento semanal, el hombre detrás Vio, Insidioso, y el billón de dólares primero Aquaman la película explica que la fecha de lanzamiento en constante cambio para Aquaman 2 Se convirtió en un pequeño problema. En particular, hubo una pregunta sobre si filmó o no escenas con Ben Affleck. y Michael Keaton como Batman, según informes. “Lo difícil al principio fue no saber si Aquaman saldría primero o saldría después [El destello]. Así que teníamos que estar preparados”, dijo Wan. “Al final del día, lo mejor que diría sobre esta película es que es no conectado de alguna manera con cualquiera de esas películas. Esa es la conclusión”.

¿No estás conectado con las otras películas de DC Batman? Eso parece... extraño, ¿verdad? Principalmente porque El propio Momoa dijo que filmó con varios Batman. La cita de Wan sobre “estar preparado” hace que parezca exacto, pero no diría si Batman o no, en cualquier forma, todavía está en la película. “Eso no tiene comentarios por el momento”, dice el director. tener que esperar a que salga la película”.

Otro gran tema del que Wan habla en la entrevista es Amber Heard. El papel de Heard en Aquaman y el reino perdido Fue un gran problema en su mega publicitado juicio por difamación contra Johnny Depp. Ella afirmó que su el papel fue cortado después de ella y la ruptura de Depp se convirtió en noticia mundial, y aunque Wan no confirma ni niega eso, só ofreció alguna perspectiva. ir. El primero Aquaman Era el viaje de Arthur y Mera. La segunda película siempre iba a ser Arthur y Orm. Entonces, la primera fue una acción romántica. película de aventuras, la segunda es una bromance Película de acción y aventuras. Lo dejaremos así», dijo.

La mayoría pre-Aquaman 2 Es probable que las discusiones también queden el jueves, cuando se publique el primer tráiler. Ahí es cuando los fanáticos finalmente podrán verlo completo. en qué ha estado trabajando Wan desde el original de 2018. Dirígete a EW para mucho más sobre la película sin embargo, y vuelve a quí en io9 Jueves para el tráiler y más.

Aquaman y el reino perdido abre 20 de diciembre.

