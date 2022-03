Ya es oficial. PlayStation ha presentado la nueva versión de PlayStation Plus, una evolución y fusión entre los anteriores PS Plus y PS Now para dar vida a un servicio con hasta 700 juegos para descarga o incluso streaming. Estas son sus diferencias y precios.

Si bien es cierto que PlayStation Now existe desde hace ya muchos años, el servicio de suscripción de juegos de Sony hasta ahora no ha tenido una presencia en el ecosistema gamer como lo tiene, por ejemplo, Xbox Game Pass o incluso el propio PS Plus de Sony. La compañía ahora ha decidido reinventar este servicio, fusionándolo a PS Plus y ofrecer tres niveles de suscripción con distintos precios y beneficios.

El primer nivel tiene el nombre de PlayStation Plus Essential y es, básicamente, el mismo PS Plus que conocíamos hasta ahora. Este nivel ofrece acceso al multijugador online, dos juegos mensuales para descarga, almacenamiento en la nube para guardar partidas y descuentos en juegos. Su precio es de 10 dólares mensuales o 60 dólares anuales en Estados Unidos, 9 euros mensuales o 60 euros anuales en Europa, y 7 dólares mensuales o 40 dólares anuales en Latinoamérica.

El segundo nivel, PlayStation Plus Extra, también incluye el acceso al multijugador y los dos juegos mensuales del nivel más básico, pero añade unos 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 para descarga, incluyendo títulos exclusivos de los PlayStation Studios (como God of War, Returnal, The Last of Us y otros), además de juegos de otras compañías. Su precio es de 15 dólares mensuales o 100 dólares anuales en Estados Unidos, 14 euros mensuales o 100 euros anuales en Europa, y 10,5 dólares mensuales o 67 dólares anuales en Latinoamérica.

Por último, el nivel PlayStation Plus Premium ofrece todo lo que incluyen los dos niveles anteriores, pero también añade unos 340 juegos adicionales entre clásicos de la primera PlayStation, PlayStation 2 y PSP para descarga o streaming, además de juegos de PlayStation 3 mediante streaming en la nube. Su precio es de 18 dólares mensuales o 120 dólares anuales para Estados Unidos y 17 euros mensuales o 120 euros anuales para Europa. En el caso de Latinoamérica, el servicio aún no incluye juegos mediante streaming, lo que significa que por ahora no estarán disponibles juegos de PS3 (solo PSX, PS2 y PSP mediante descarga), por lo que su precio es de solo 12 dólares mensuales o 77 dólares anuales. Con suerte, en el futuro cercano el streaming de juegos llegará a la región latinoamericana de manera oficial.

Por ahora se desconoce cuándo estará disponible esta nueva versión del servicio, pero una vez llegue, reemplazará por completo a los PS Plus y PS Now como los conocemos ahora. [vía PlayStation]