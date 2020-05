star wars: the rise of skywalker

Imagen : Lucasfilm

En The Rise of Skywalker tenemos un pequeño flashback de Leia luciendo sus habilidades con en sable de luz en un entrenamiento con Luke. La escena pasaba tan rápido que apenas se podía apreciar bien el arma. Por fortuna, el artista que diseñó ese sable concreto ha compartido nuevas imágenes de su creación.



Ese artista es Matthew Savage, que de hecho fue una de las personas involucradas en el diseño de ese modelo concreto de un arma noble para tiempos más civilizados. sus ilustraciones muestran una empuñadura similar a la de Luke, pero con una elección de materiales tan clásica que casi parece retro.

Leia iba a tener un papel mucho más importante en The Rise of Skywalker, pero la prematura muerte de Carrie Fisher obligó a reducir su aparición aprovechando escenas que ya se habían grabado antes.

La peculiar guarda para el emisor de luz en la punta del sable tiene su propia historia. Savage explica que ese diseño en particular fue idea del propio J.J. Abrams tras ver una lampara Art Deco del diseñador Walter Von Nessen. Por cierto, si no conoces el perfil de Matthew Savage, te recomiendo que lo visites. Dentro te esperan decenas de dibujos sobre armas, naves y vehículos no solo de Star Wars, sino también de otras sagas de ciencia-ficción tan míticas como Dr. Who. [Screenrant]