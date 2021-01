Captura de pantalla : YouTube ( Other

El nombre de Gravity Payments o el de su fundador, Dan Price, de 36 años, probablemente no te suena de nada. Pero si te digo que se trata del tipo que hace unos años decidió que todos sus empleados tuvieran un salario mínimo de 70.000 dólares, quizás lo recuerdes.



Parece lógico , ¿quién no desearía tener ese sueldo? En cualquier caso, la empresa de Price, una compañía de procesamiento de tarjetas de crédito de Seattle, no ha escapado a la pandemia que ha teñido de negro el mundo laboral durante casi un año. Y sin embargo, Gravity no solo ha conseguido salir adelante, ha salido reforzada.



La historia de Price y su compañía se remonta a 2015, momento en que su fundador adopta una medida que se iba a convertir en el mejor slogan de Gravity: decidió pagar a todos los trabajadores un salario mínimo de 70.000 dólares al año, incluido él mismo. Hablamos de una empresa de 200 empleados actualmente.



Advertisement

Price quiso ser transpare nte con sus empleados, de ahí que confirmara en público que reduciría su salario de un millón de dólares para poder igualar los 70K al equipo entero y mantener las cuentas.

Cinco años después de que la compañía apareciera en casi todas las portadas de los grandes medios por la medida adoptada, la empresa todavía tenía una tasa de retención de empleados impresionante de más del 90 por ciento y, quizás lo más asombroso, seguía siendo rentable.

Sin embargo y como decíamos, apareció el coronavirus y lo arruinó casi todo. En el caso de Gravity, en muy poco tiempo perdió aproximadamente la mitad de sus ingresos, los cuales provienen principalmente de las pequeñas empresas, las más afectadas por la crisis.

Así, en abril de 2020 Price convocó una reunión urgente por Zoom con todos sus empleados. La compañía estaba quemando alrededor de 1,5 millones de dólares al mes en efectivo. De seguir ese ritmo, en cuatro meses se quedarían a cero .



Mientras que la competencia de Gravity tomó medidas extremas, en la mayoría de los casos con despidos, Price pretendía que el equipo entero se mantuviera en plantilla. Las ideas que tenía pasaban por pedir ayudas al gobierno, recortar salarios o aumentar tarifas a los clientes. Pero como cuentan en el Toronto Star:



En aquella reunión un empleado levantó la mano e hizo una propuesta original. Cada empleado anotaría de forma anónima el porcentaje de recorte salarial que estaba dispuesto a absorber durante los próximos meses. Price primero pensó que la propuesta no tenía ninguna posibilidad, que era una pérdida de tiempo y que cada empleado esperaría que los demás aceptaran una reducción mayor, pero decidió darle una oportunidad. Cuando obtuvo los números, se asombró de lo que vio.

Advertisement

Lo que vio fue que el 98% de los empleados acordaron recortar sus salarios, “diez escribieron que estaban dispuestos a trabajar gratis y varias docenas ofrecieron una reducción del 50 por ciento en sus salarios” contaba el CEO de la compañía.



Finalmente, la compañía adoptó la solución propuesta por los trabajadores con ligeras modificaciones. De esta forma, el salario de ningún empleado se redujo más de la mitad, y para aquellos que ganaban menos de 100.000 dólares la reducción máxima fue del 30%.



Advertisement

Como resultado de ello la empresa se salvó. Para julio de 2020, Gravity se había estabilizado y comenzó a pagar a todos los empleados que habían sacrificado sus ingresos.



Por su puesto, no deja de ser una historia muy particular que posiblemente no se pueda extrapolar a otras, pero en este caso, parece que Price realmente tuvo éxito en la creación de un equipo que creyó en su misión y veía a la empresa como una especie de cooperativa propiedad de los trabajadores.

Advertisement

Y por supuesto, todo es más fácil con 70K de salario mínimo como principio fundamental . [Toronto Star, Bloomberg]