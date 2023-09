Belgium and Germany Are Now Reviewing iPhone 12 for Radiation Violations

A principios de esta semana, Francia anunció que detendría las ventas del iPhone 12 La sobreemisión potencial de radiación de los dispositivos que supera los límites legales, no parece que Alemania y Bélgica también se hayan asustado. Reuters reportado esta mañana que los reguladores belgas estarían evaluando las preocupaciones sobre la radiación que las autoridades francesas expresaron con respecto al iPhone 12. Mientras que el modelo de teléfono todavía se venderá en Bélgica, el secretario de Estado para la digitalización del país, Mathieu Michel, dijo a Reuters que se acercó a los reguladores de telecomunicaciones belgas para investigar todos los smartphones de Apple. El outlet también reportado que alemania era siguiendo su ejemplo. Apple no devolvió inmediatamente la solicitud de comentario de Gizmodo.

Francia detuvo las ventas del iPhone 12 en el país el martes después de que la Agencia de Frecuencias Nacionales, un organismo de control de la radiación, aparentemente detectó emisiones de radiación de dispositivo que estaban por encima del límite legal. La ANFR también dijo que enviaría agentes a las tiendas Apple en todo el país para asegúrese de que los teléfonos no se vendan. Si bien la radiación puede evocar imágenes de ojivas nucleares a la oppenheimer , todos los dispositivos electrónicos emiten alguna forma de radiación electromagnética. Los hallazgos de ANFR simplemente significan que la “tasa de absorción específica” del iPhone: la cantidad de radiación absorbido por el cuerpo humano, fue superior a los límites de la UE, que ya son inferiores a los establecidos por América del Norte y Asia en el futuro. mucho cuidado. Apple ciertamente ha tenido una semana muy ocupada con respecto al iPhone. Mientras se enfrenta al escrutinio de los países europeos sobre la supuesta radiación del iPhone 12 , la corporación tecnológica también anunció el iPhone 15 en su evento Wonderlust el martes. El nuevo teléfono es más grande que su predecesor, con una pantalla de 6.1” en el modelo base con una pantalla de 6.7” en el modelo Plus, junto con

mayor funcionalidad de la cámara

,

un botón de acción personalizable en lugar del botón de silencio en el modelo Pro, y Asistencia en Carretera vía satélite . Bélgica y Alemania ahora están revisando el iPhone 12 en busca de radiación

