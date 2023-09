La caída de la casa Usher es un cadáver exquisito de la mejor obra de Poe

Mike Flanagan La caída de la casa usher no es una adaptación de edgar alla n el cuento de poe. Es más bien, una reimaginación de la poe obra completa, un corpus operis resucitado con todos los cuerpos dispuestos sobre la mesa, nueva y febril vida dentro del marco de Roderick Usher. legado de fatalidad.

El nuevo Netflix de Flanagan serie está enmarcado alrededor de Roderick (Bruce Greenwood) confesando sus crímenes, y los crímenes de su familia, a C. Auguste Dupin. (Dupin, interpretado aquí por Carl Lumbly, es otro de los personajes famosos de Poe, un detective que sirvió como precursor de los más reconocibles Sherlock Holmes y Hercule Poirot.) En esta serie, Dupin es un fiscal— un abogado del estado quién ha sido un perro Usher delitos corporativos durante décadas. Dupin se reúne con Roderick en el Usher familia casa, y Usher, impulsado por un ímpetu oscuro y maligno, le cuenta todo a Dupin.

La serie comienza en el funeral del hijo de Roderick Usher. No se trata de cuál niño, ya que todos están muertos. Cada miembro de la el árbol genealógico ha sido podado con tijeras crueles y brutales. Sus hijos... seis, por cinco madres— son Federico, Tamerlán, Victorina, Napoleón, Camille y Próspero. A medida que se vuelven a contar sus historias, desde Usher hasta Dupin, toda la fuerza de la maestría de Flanagan se hace realidad. Utilizando el marco de Usher, ha elaborado una historia que une la obra de Poe como si fuera carne sobre un campo de batalla, una serie espantosa y traumática que saca grandes cuchillos y se corta una y otra vez. guiños y guiños a la obra de Poe, una línea de un poema aquí, un nombre allá, una metáfora en medio de una conversación, creando un pinboard de referencias, con escarabajos en el reverso, para que los observadores interesados encuentren mientras miran la serie. El resultado es un espectáculo eso es oscuro y fascinante, erótico horror-thriller, un sobrenatural g ótico sucesión, cuestionando la obra y escribiendo una actuación obsesiva y ritualista.

Muchos reconocerán al Usher s’ nombres como personajes de las diversas obras de Poe— respectivamente: Metzengerstein, Tamerlán, El entierro prematuro, Los espectáculos, Los asesinatos en la Rue Morgue, y La Máscara de la Muerte Roja. Además, cada episodio de la serie tiene un título tomado de la obra de Poe: A Midnight Treary, La Máscara de la Muerte Roja, Asesinato en la Rue Morgue, El Gato Negro, El corazón delator, El Oro-Bug, El pozo y el péndulo, y El cuervo. Flanagan no esconde su material de referencia porque no tiene que hacerlo; la serie es tan buena porque abraza el material antes de poner estrangulándolo y obligándolo a someterse. Las partes más magistrales son cuando ocurren los pequeños giros: w Cuando te das cuenta de que Roderick Usher no es simplemente Roderick Usher, sino un personaje que sustituye al propio Poe. Es una maniobra brillante que dejará a espectadores como yo, que tienen completamente comprado en la ka yfabe, gritándole a la pantalla.

Flanagan, como muchos otros antes que él, “irrumpió en la galería de Poe” e hizo uso de cada esqueleto que pudo conseguir en sus manos. Pero en lugar de un asunto pálido, el resultado es como si los esqueletos fueran suyos para empezar, sus cuerpos para desenterrar. , dislocar y recomponer en una espantosa producción de marionetas de los grandes, extraños, freaks y fantásticos éxitos de Poe. Es un espectáculo que conoce y se preocupa íntimamente por sus inspiraciones, pero crea con ellas una colección de nuevo terror. El resultado final: w Pequeñas y maravillosas y horribles quimeras de la obra de Poe que están vívidamente representadas y listas para destrozarte en el momento en que las dejas salir del jaula.

Mientras Roderick relata cómo su familia ha encontrado su ruina, un niño a la vez, él es perseguido por sus cadáveres. misterio sobre lo sobrenatural aquí; es un peligro claro y presente, una inquietante, una maldición generacional, transmitida como un trauma, entrega puño hacia cada sucesor de la familia. Describe el juicio contra la empresa de la familia Fortunato, dirigida por el propio Dupin, y la horrible espiral de locura. eso comenzó cuando uno de los Ujieres se convirtió en doblar abrigo. Supuestamente. Este es el principio del fin, y las deudas están venciendo. Como cada episodio relata una muerte, todas las historias atar juntos, una red enredada de jodidos- Infancia, ambición y tensión, atados a la vergüenza erótica y la avaricia económica, apresurándose hacia un final espantoso y aterrador. Toda la serie es nada menos que una obra maestra.

Algunos podrían recordar El club de medianoche, otra serie de Mike Flanagan que adaptó no sólo la novela titular de Christopher Pike, sino que también combinó cuentos cortos adicionales de Pike en un solo serie. Mientras El club de medianoche no estuvo a la altura de su ambiciosa premisa, el horror colgando de sus restricciones YA como ropa que no le queda bien, claramente sirvió como una un trampolín para Flanagan. La estructura narrativa de La caída de la casa usher está adaptado de una manera que El club de medianoche Nunca se logra del todo. Los lazos que unen las historias de Poe se sienten más fáciles de desconectar y el uso que Flanagan hace de estos hilos para crear una prenda nueva se siente hecha a medida, en lugar de lista para usar.

Con textos tan ricos en los que basarse y un maestro táctico detrás de escena, los actores tienen la tarea de llevar estas caricaturas satíricas a vida, y cada uno de ellos cumple. Muchos de los favoritos de Flanagan regresan: Kate Siegel (Camille), Samantha Sloyan (Tamerlán), Rahul Kohli (Napoleón), Katie Parker (Annabell Lee), Ruth Codd (Juno Usher), Henry Thomas (Frederick), así como Lumbly y Greenwood como Dupin y Roderick. También está Mark Hamill, que está irreconocible como Arthur Pym y aparece por primera vez en el Universo Cinemático de Mike Flanagan . Todos estos actores entregan la artillería del terror filosófico de Flanagan con una tensión de rat-a-tat que aterriza como un disparo en la escena del crimen. La actuación fenomenal, junto con el bombardeo del diálogo de Flanagan, crea cráteres de aterrizajes suaves.

A medida que Flanagan crea esta historia, ésta se hace cargo. Es obsesiva, ritualista, es mala, te arrancará el corazón y lo reemplazará con un corazón nuevo y mejor. Un corazón moderno, con malla, microchips y una bomba que asegurará que su corazón nunca, jamás, nunca deja de latir. La caída de la casa usher es un triunfante adaptación de las obras de Poe, creando un cadáver exquisito a partir del corpus de horror que conocemos y amamos, pero ahora Convertido en una sátira mordaz y oportuna del legado, la inmortalidad y todos los temas que Poe y Flanagan dominan mejor.

Los ocho episodios de La caída de la casa usher estará disponible para transmitir el 12 de octubre.

Esta pieza fue escrita durante las huelgas de WGA y SAG-AFTRA de 2023. Sin el trabajo de los escritores y actores actualmente en huelga, el La serie que se trata aquí no existiría.

