Cómo Chucky se convirtió en mi ‘amigo hasta el final’ en las noches de horror de Halloween

Fue necesario un huracán en el sur de California para hacerme sacrificar el sueño necesario para darme un atracón Juego de niños y chuky franquicia en un solo fin de semana: una parte crucial de mi preparación para enfrentar mi mayor miedo infantil como parte de Noches de terror de Halloween en Universal Studios Orlando.

Así es, finalmente sucedió lo imposible: no, no el huracán en Los Ángeles, sino mi inevitable enfrentamiento con Chucky, el muñeco asesino. uno de mis mayores amores en todas sus bondades de subgénero; slashers, body horror, found footage, folk, paranormal, brujería y payasos —Estoy totalmente bien con todo eso. ¿Muñecas? Corría gritando como lo hacía cuando tenía tres o cuatro años. y fue obligado a sentarse en Tom Holland’s juego de niños.Tenía primos adolescentes que ponían películas de terror cuando se quedaban atrapados con los pequeños en las fiestas familiares. cuando se ponen Caras de la muerte Estaba bien, ¿pero Chucky? En el momento en que la niñera salió volando por la ventana, la creación de Don Mancini (con la voz memorable de Brad Dourif) Ahorré dinero a mis padres, porque a partir de entonces nunca tuvieron que comprarme muñecos de porcelana, títeres de madera o plástico de ojos grandes. bebés. ¡Barbies y Princesas Disney en pequeña escala solo para mí!

A lo largo de los años, había esquivado a Chucky en las Noches de Terror de Halloween; él tenía una sección en un par de casas y giras de estudio de Titanes del Terror. experiencias que atravesaba con los ojos cerrados. Incluso fuera de eventos haunt o Halloween, tendría que luchar contrael impulso para patear a cualquiera disfrazado como Chucky. Curiosamente, conseguí mirar La novia de Chucky y Semilla de Chucky En un intento de superar mi miedo, ya que la franquicia se estaba inclinando hacia más de la ruta del terror y la comedia oscura en ese momento, pero no funcionó del todo. Las pesadillas regresarían, siempre aquellas en las que estoy huyendo de Chucky en un vertedero de basura o en la casa de mi infancia, donde él estaba sentado quieto y de repente estaba debajo de la cama.

Fue ridículo, lo admito, pero las cosas cambiaron cuando El Conjuro Annabelle del universo apareció. De repente pude manejar el horror de las muñecas en el sentido de que parecían ser las únicas películas de terror. eso me asustaría de una manera divertida. El resto del género de terror simplemente lo disfrutaba y a veces me asustaba (gracias a Caras de la muerte, supongo). Luego llegó m3gan, La divertida y violenta pesadilla de la mejor amiga de la IA de Akela Cooper, que realmente cambió las cosas hasta el punto en que soy nuestro ícono del baile gay. Así que, cuando Chucky anunció su casa embrujada en las Noches de Terror de Halloween de Universal Studios el otoño pasado, pensé por qué no enfrentar finalmente al muñeco que empezó todo .

Eso fue hace un año, y claro, pospuse la borrachera hasta que mi casa en Los Ángeles estuvo bajo una alerta masiva de huracán. Por eso estaba tan ansioso que consideré pedirle a mi médico que me aumentara la dosis de Lexapro. Tal vez recurrir al horror era una forma de ayúdame a afrontar lo inimaginable como había sido toda mi vida. Afortunadamente, el huracán terminó no siendo tan importante Una vez que tocó tierra, pero canalizar ese estrés para concentrarme en superar mi miedo a Chucky terminó siendo realmente divertido. El original Juego de niños es una película de terror fría con la tensión y revela simplemente aumentando acto por acto. Curiosamente, me encontré reconociendo Tics que desarrollé, como tener miedo de sentarme en el asiento del pasajero mientras no había nadie en el asiento trasero en la oscuridad (Chucky es tan hábil para subirse a los autos), o aventurarme demasiado cerca de las ventanas mientras cuido niños, o el temor general de que me quiten el alma por cualquier muñeca. (Uno de los primeros cortos con los que mi marido y yo nos unimos fue Rodrigo Blaas Alma debido a ese miedo compartido. Creo que fue la última vez que una película de muñecas me asustó de verdad.)

El resto de la juego de niños Las películas alcanzaron las notas de la secuela de terror como se esperaba, pero fue la de Mancini. La novia de Chucky-a-chucky-la serie que me convirtió en un gran admirador. ¿Yo? Treinta años después de que Chucky arruinara mi sueño cuando era niño y arruinara los pasillos de las jugueterías , y arruiné la noción de usar rayas con un mono. De repente, la familia demente de Chucky y Tiffany me pareció entrañable, y me enamoré de Glen/Glenda; También disfruté la metanaturaleza de las películas que establecen sus propias reglas divertidas del universo. Jennifer Tilly como ella misma y Tiffany es un tour-de-force en cada película y episodio en el que aparece la reina del género. Y los nuevos niños de Syfy chucky Las series también se han ganado mi corazón. El programa tiene una estética tan definida (con grandes Aníbal vibraciones, una serie en la que Mancini trabajó con Bryan Fuller) y un tono singular, impulsado por el hábil manejo de Mancini de su comedia oscura de terror y completando devoluciones de llamadas y configuraciones de mitología. Me encanta y no puedo esperar tercera temporada el próximo mes.

Entonces, en general, pensarías que estaba listo, ¿verdad? Bueno, la semana pasada durante la inauguración de Halloween Horror Nights en Universal Studios. Orlando, me invitaron a visitar el evento y experimenté Chucky: Cuenta definitiva de muertes, La casa embrujada de Universal que celebra los icónicos asesinatos de Chucky a lo largo de su franquicia y en el programa. Tomando una página de la premisa de la serie: ¿y si? ¿Chucky podría poner su alma en más de un muñeco? Te guiarán a través de una casa llena de ataques y encuentros del muñeco Chucky con precisión de pantalla. Eso me dejó tambaleándome, riendo y gritando.

Aquí está el vídeo con algunos spoilers de la casa de HHN Orlando (advertencia de luz estroboscópica para aquellos que son sensibles):

¡Ahí lo tienes! no cierro los ojos y hizo enfrentar a Charles Lee Ray de frente. ¿Me entendió? Claramente, sí. ¿Tengo miedo otra vez? Difícilmente (tal vez ella haya nacido con eso, tal vez sea Lexapro). ¿Tendría un muñeco Chucky? No, lo mejor que puedo hacer es un felpa de Hello Kitty Chucky. ¿Are Chucky ¿Y soy amigo hasta el final? Sólo si puedo derribarlo conmigo, por supuesto. A ver si conquisto la segunda ronda. en el HHN de Universal Studios Hollywood chucky casa, que revisaré más tarde esta semana.

Si eres fanático de chuky y reservando un viaje a Universal Studios Orlando para Horror Nights, asegúrese de pagar El parque infantil retorcido de Chucky en el Cabana Bay Resort, inspirado en mediados de siglo, abierto a los huéspedes que se alojen allí para sus viajes HHN.



Aquí hay una galería de esa experiencia y una mirada al parque temático chuky golosinas que puedes encontrar durante HHN.