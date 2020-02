Cómo proteger tu Mac correctamente del malware y los virus

Sí, los Mac también son tan propensos al malware y a los virus como un PC con Windows, y probablemente sea mejor que tengas al menos una o dos aplicaciones que puedan brindarte un poco de protección y tranquilidad extra.

En un informe reciente de MalwareBytes, la compañía decía que los Mac “superaron a los PC con Windows en número de amenazas detectadas por endpoint”. También, todo parece indicar que existe una correlación entre esta mayor tasa de detección y el hecho de que más gente ha i nstalado MalwareBytes en su Mac, que es (obviamente) cómo MalwareBytes mide el número total de amenazas encontradas. Sin embargo, la conclusión es clara: los Mac no son invulnerables.

Lo sé; Lo sé. Si solo te ciñes a la tienda de aplicaciones de Mac, las posibilidades de que acabes instalando un virus o algo de malware son muy escasas. Así que, si tu uso del Mac se limita a eso, es posible que no necesite ningún antivirus o antimalware. No veo tampoco por qué no deberías instalarlas de todos modos, porque un poco de seguridad adicional nunca hace daño, pero no voy a meterte miedo para que lo hagas.

Si fuera tú, comenzaría instalando MalwareBytes. No, este no es un anuncio patrocinado (que os veo venir). Este escáner de malware gratuito ha sido durante mucho tiempo una pieza fundamental en la caja de herramientas digital de todo geek. Tendrás que hacer los escaneos de forma manual en la versión gratuita, ya que solo tendrás la opción de escaneo en tiempo real pagando la versión premium, pero no debería ser tan difícil acordarte de hacerlo una vez por semana. Demonios , apúntate un recordatorio mensual en tu calendario. P roblema resuelto.

Además de eso, te recomendaría que le echases un vistazo a algún programa antivirus gratuito decente: Sophos y BitDefender son los primeros que me vienen a la mente. Si realmente quieres profundizar en lo que está sucediendo dentro de tu Mac, incluso podrías complementar (o reemplazar) tu antivirus con algo como Little Snitch, que te avisa siempre que una aplicación en tu sistema intentan conectarse a cualquier tipo de servidor de Internet. Es de uso gratuito durante tres horas cada vez (aunque puedes reiniciar el ordenador todas las veces que quieras), por lo que puedes probarlo y ver si t e gusta.

Pase lo que pase, no descargues cualquier antivirus o a ntimalware que veas en la App Store. Aunque Apple hace todo lo posible para mantener a raya las aplicaciones basura , no hay ninguna garantía de que en realidad no esté instalando algo de malware disfrazado como una aplicación útil. Quédate con las compañías que ya conozcas.

Tampoco está de más incluir un buen bloqueador de anuncios en tu navegador, por eso te voy a recomendar Ublock Origin y Privacy Badger hasta la saciedad . También puedes probar uMatrix, pero está más orientado haci a usuarios avanzados que realmente desean controlar exactamente todo lo que aparece en su navegador .

Y, obviamente, tendrás que resistir la tentación de navegar por webs basura, descargar torrents al azar e instalar aplicaciones o scripts de los que nunca has oído hablar (y que nadie más recomienda). Esto incluye extensiones de navegador random, que siempre pueden hacerte más mal que bien . En última instancia, t us propios hábitos digitales son la primera línea de defensa contra el malware y otras aplicaciones dañinas.