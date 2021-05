Gif : Akaki Kuumeri / YouTube

La tableta profesional de dibujo más barata de Wacom es la Wacom One de 13 pulgadas, y cuesta 400 dólares. En lugar de gastarse eso, un artista llamado Akaki Kuumeri se ha fabricado una creando una especie de funda para su vieja Wacom sin pantalla. Se ha gastado 80 dólares en piezas.

Advertisement

La clave de gastarse tan poco dinero de este hack en particular es que Kuumeri ya cuenta con una tableta sobre la que trabajar, una Intuos 4. No es un dispositivo barato. La versión más sencilla ya cuesta 380 dólares, así que si no tienes ninguna tableta en absoluto probablemente sea más sensato olvidarte de este truco y comprar una Wacom con pantalla o un iPad de 10 pulgadas con Apple Pe ncil d e segunda mano en eBay.

Teniendo en cuenta el precio de las Wacom, Kuumeri no quería dañar la suya de ninguna manera, así que su modificación es no invasiva. Lo que ha hecho es comprar una pantalla LCD de repuesto de un iPad de tercera generación (alrededor de 40 dólares) y conectarlo a una placa HDMI de 25 dólares. Después ha protegido la pantalla con un cristal de iPad de 10 dólares y ha encapsulado todo en una estructura impresa en 3D que se puede descargar gratuitamente en Thingiverse.

El conjunto simplemente se asienta sobre la Wacom y queda fijado con un par de tiras de velcro. La parte más complicada es retirar una fina lámina de aluminio que protege la pantalla del iPad por su parte posterior y que interfería en la conexión entre el lápiz de la Wacom y la tableta bajo la pantalla. Por lo demás, y salvo por la pieza impresa en 3D, la modificación parece bastante sencilla de hacer incluso para los que nunca han soldado nada en electrónica.

La pantalla postiza ni siquiera necesita estar perfectamente alineada sobre la Wacom que hay debajo porque l software de la tableta permite recalibrar y redefinir el área de dibujo a voluntad. Vista su efectividad, comencé a preguntarme por que la propia Wacom no ofrece un accesorio parecido para dar nueva vida a sus viejas tabletas pero luego me acordé del capitalismo y se me pasó.