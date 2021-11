By

By

Steven Richter es una artista del que ya hemos hablado por aquí por sus increíbles esculturas hiperrealistas de personajes de cine. Por una vez, Richter ha abandonado su nicho habitual para probar algo diferente. Esto es lo que pasa cuando un maestro en pintar esculturas restaura un juego de 40 dólares.

Advertisement

El juego no es otro que una versión de mesa (no maldita) del juego de la película Jumanji. Concretamente se trata de Jumanji Deluxe Game, comercializado por Spin Master. Por dentro, es un juego de tablero con cartas relativamente corriente, pero se da la circunstancia de que la caja en la que vienen imita la de la película. Es una caja de plástico articulada que se abre por la mitad y que incluso cuenta con unos grabados bastante bien hechos. El problema, por supuesto, es que la caja no está pintada, por lo que su acabado sigue teniendo el aspecto del plástico común y corriente.



A provechando que los grabados son buenos , Richter ha comenzando añadiendo un tablero de madera a la horrorosa parte inferior para darle el aspecto de una caja real. Luego ha modificado las bisagras para que luzcan más sólidas y ha aplicad o un buen lijado a todo. A partir de ahí es donde comienza la verdadera magia. El artista ha repintado toda la caja para que imite de manera más fiel al juego que sale en la película.

El resultado no solo es un timelapse hipnótico. Además es una pieza de coleccionista única que apenas ha durado unos minutos en Etsy. Ya se ha vendido por 200 dólares. Hace unos días, Richter hizo otra de estas modificaciones express, esta algo más sencilla, de la máscara de V en V de Vendetta. También la ha vendido, pero el proceso puede verse en este otro vídeo que apenas dura un minuto. [ Steven Richter]