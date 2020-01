Crea su propio simulador de vuelo que simula las fuerzas G y puede rotar 360 grados

¿Cuántas veces has estado a punto de comprar un simulador de vuelo hasta que recordaste que en realidad no tienes 12 millones de dólares libres en tu cuenta bancaria? Al carecer de un presupuesto de tamaño militar, André Pointner construyó su propio simulador de vuelo de tres ejes en casa que puede girar y rotar en 360 grados, además de algunos otros trucos geniales.

Antes de preguntar por qué Pointner eligió un monitor tan pequeño para su simulador (o por qué en realidad no está ejecutando su software de simulador de vuelo en pantalla completa), mira más de cerca su casco. Ese no es un equipo militar real de la Fuerza Aérea, sino que se trata de un casco común como el que usaría un skater que lo ha combinado con unas gafas de realidad virtual HTC Vive. La realidad virtual proporciona una experiencia de inmersión similar a usar una serie de múltiples proyectores y una pantalla abovedada, como la que rodea por completo los simuladores profesionales. Además, requiere menos espacio y tiene un menor impacto en el bolsillo.

La capacidad del simulador para poner boca abajo por completo a Pointner ayuda a que la experiencia de realizar giros al “volar” o maniobras verticales se sienta casi exactamente como lo haría en un avión real, sin embargo, a esto aún le falta las fuerzas G a las que está sometido el cuerpo humano cuando realiza maniobras a la velocidad de sonido y más rápido. Para recrear esas sensaciones, Pointner diseñó y construyó un sistema que usa tensores de cable para apretar automáticamente el arnés del cinturón de seguridad de cinco puntos del simulador, cuando fuerzas G excesivas estarían afectando al piloto. No es tan intenso como lo que experimentaría un piloto de combate real, pero es suficiente para que el piloto del simulador entienda las limitaciones de lo que es y no es posible durante un combate aéreo (o dogfight).

Pointner ha compartido algunos detalles de su creación en una serie de publicaciones en los foros de X-Sim (un software que potencia los simuladores y sincroniza los movimientos con los juegos de simulación de vuelo), y aunque no son lo suficientemente profundos y específicos como para usar como guía para construir tu propio simulador, también ha compartido algunos consejos que dan un poco de miedo y deberías tomar en cuenta si estás planeando comenzar un proyecto como este:

No use más de 3kW en el actuador. O al menos asegúrese de que el motor no obtenga más potencia que un pico de 3000W. ¿Por qué? 2000W romperán tus huesos, pero sobrevivirás probablemente. Pero a 5000W todo se desgarra instantáneamente.