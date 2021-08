By

Ahora las células madre presumen de ojos . Un equipo internacional de investigadores dice que ha desarrollado una masa de tejido cultivada en laboratorio que imita un cerebro y que fue capaz de producir espontáneamente dos copas ópticas simétricas, estructuras similares a ojos sensibles a la luz. Pero no te preocupes , estos organoides rudimentarios no son c onscientes.



Los investigadores utilizaron células madre pluripotentes, llamadas así por su capacidad para crear una multitud de células que ocurren naturalmente en el cuerpo humano, para comprender mejor cómo se desarrolla nuestro cuerpo; el cerebro es especialmente útil ya que es posiblemente el órgano más importante en la configuración de nuestra especie. Las terapias con células madre han restaurado previamente el sistema olfativo en ratones y han dado a los animales cerebros parcialmente humanos. El reciente mini- cerebro, que modeló la forma en que se desarrollan los ojos en los embriones humanos, fue descrito en un estudio publicado la semana pasada en la revista Cell Stem Cell.



“Nuestro trabajo destaca la notable capacidad de los organoides cerebrales para generar estructuras sensoriales primitivas que son sensibles a la luz y albergan tipos de células similares a las que se encuentran en el cuerpo”, dijo Jay Gopalakrishnan, biólogo del Hospital Universitario de Dusseldorf y coautor del estudio , en un comunicado de prensa de Cell. “Estos organoides pueden ayudar a estudiar las interacciones cerebro-ojo durante el desarrollo del embrión, modelar los trastornos congénitos de la retina y generar tipos de células retinianas específicas del paciente para realizar pruebas de fármacos personalizado s y terapias de trasplante”.



El primer día de la investigación del equipo, las células madre eran un montón de puntos desconectados. El día 10, habían formado una neuroesfera, un grupo de tejido celular. Hacia el final del primer mes, ya se había formado el organoide con un campo ocular primitivo , un grupo de células retinianas que son el primer plano de estructuras oculares más complejas. A los dos meses, se habían formado vesículas ópticas completas , que son la base de los ojos y están conectadas al cerebro.

Un poco más del 70% de los organoides cerebrales que generó el equipo formaron copas ópticas y las estructuras formaron redes de neuronas eléctricamente activas que eran sensibles a la luz . Las copas ópticas de los organoides también tenían lentes y células corneales.

La capacidad de desarrollar estas estructuras oculares tiene implicaciones para estudiar las enfermedades oculares y comprender mejor cómo las estructuras del cerebro y los ojos “se comunican” entre sí en un embrión. Es la maravilla de las células madre: permiten a los científicos estudiar de cerca los procesos biológicos y comprender por qué a veces salen mal.