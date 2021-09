Ayer, DJI dio a conocer la quinta versión de sus asequibles estabilizadores para smartphones, que ayudan a convertir este dispositivo de bolsillo en una herramienta cinematográfica sorprendentemente capaz. Aunque el DJI OM 5 ahora incluye un brazo telescópico que facilita la captura de selfies y ciertas tomas en diferentes ángulos, esta mejora tiene un coste significativo en la duración de su batería.

Al igual que el DJI OM 4, que hizo su debut hace poco más de un año, el nuevo OM 5 presenta el mismo sistema de pinza magnética solo que con mayor capacidad de ajuste para que los teléfonos más grandes, incluidos aquellos que cuentan con una funda voluminosa, puedan ser fácilmente colocados en ella. El OM 5 también muestra un diseño más pequeño y liviano, incluso a pesar de la nueva “barra de extensión” incorporada que puede colocar el teléfono a 215 milímetros de distancia del usuario. DJI esencialmente ha convertido el gimbal en un palo selfie estabilizado para capturar tomas grupales, pero esta longitud extra también facilitará que puedas sacar tomas más creativas desde ángulos picados o contrapicados.

El palo no se extiende y retrae automáticamente, por lo que no podrás usarla para grabar un dolly casero , pero probablemente no querrías que fuese así porque, aunque el modelo OM 4 del año pasado contaba con 15 horas de batería, el nuevo OM 5 tan solo alcanza un máximo de seis horas y 20 minutos. Probablemente sea una cantidad decente, ya que probablemente llenarías el almacenamiento de tu teléfono capturando vídeo antes de tener que recargar el OM 5, pero es una caída sustancial viendo que el OM 5 no parece mucho más pequeño que el OM 4. Aparentemente, el espacio de almacenamiento necesario para ese brazo telescópico dejaba mucho menos espacio para la batería.

Entre otras mejoras del DJI OM 5 tenemos motores más fuertes para el gimbal para mantener firmes los smartphones más grandes y pesados, un reconocimiento y seguimiento de imagen mejorados para mantener encuadrado automáticamente a un sujeto, y una nueva función llamada ShotGuides, en la que la aplicación escaneará una escena y te recomendará automáticamente una serie de tomas para capturar y que luego introducirá automáticamente en un único vídeo.

El OM 5 ya está disponible en la web de DJI a un precio de partida de 159 € .