Gif : Chris Fix / YouTube

Si vives en un sitio con mucha nieve seguramente ya estés acostumbrado a lidiar con la tarea de quitar una gruesa capa de encima del vehículo. No obstante, si vives en una de esas ciudades en las que solo nieva de cuando en cuando estos dos trucos te ayudarán.



Los trucos proceden de Chris Fix, todo un experto a la hora de cuidar y reparar automóviles que ofrece sus consejos expertos en su canal de YouTube. Para quitar la nieve, Chris emplea un rascador (nada nuevo hasta aquí) pero explica que las cerdas de los cepillos que suelen venir con los rascadores son muy duras y a poco que no tengamos cuidado dejaremos finísimos rayones en la pintura del vehículo. Para solucionarlo y hacer que el proceso de quitar la nieve sea mucho más rápido y seguro, Chris recomienda sujetar al cepillo una toalla de microfibra con unas pinzas.

El segundo truco requiere de algo que no todo el mundo tiene en casa: un soplador de hojas. Si eres de los afortunados que tiene por casa una de estas herramientas de jardinería descubrirás que no solo sirve para adecentar el césped en otoño sino que hace milagros con la nieve acumulada sobre el vehículo. Un soplahojas no es precisamente una herramienta habitual en los hogares, pero el resultado con la nieve es tan bueno que merece la pena mencionarlo.

Advertisement

Finalmente, Chris ofrece algún otro consejo como cubrir los espejos retrovisores con pequeñas bolsas de plástico y el parabrisas con una lona que sigue siendo la mejor solución para poder salir de casa lo más rápido posible en un día nevado.