El CEO de Amazon les dice a los trabajadores: Regresen a la oficina o ‘Probablemente no funcionará para ustedes’

Otro día, otro ejecutivo de una empresa que sopla más aire caliente: el director ejecutivo de una de las empresas más grandes del mundo viene tras esos molestos trabajadores remotos . El CEO de Amazon, Andy Jassey, ha amenazado a los trabajadores remotos con el despido si no regresan a la oficina, diciendo que ya no hay espacio para desacuerdo. Insider informó sobre los comentarios de Jassey, que se hicieron en una reunión tipo “pecera” a principios de este mes; estas reuniones aparentemente sirven como charlas internas con Jassey. El CEO exigió a los trabajadores de oficina

el mandato de regreso al cargo previamente anunciado y, según el medio, Jassey desvió las preguntas sobre qué datos o información lo llevaron a tomar esta decisión. Jassey, aparentemente perdiendo la paciencia , finalmente,advirtió a los empleados que si no regresan a la oficina, es posible que tengan que buscar empleo en otro lugar. “Ya pasó el momento de estar en desacuerdo y comprometerse”, dijo Jassey, según una grabación obtenida por el medio. “Y si puedes, No estoy de acuerdo y me comprometo, yo también lo entiendo, pero probablemente no va a funcionar para ti en Amazon porque vamos a regresar a la oficina al menos tres días a la semana, y no es correcto que todos nuestros compañeros de equipo estén en tres días a la semana y que la gente se niegue a hacerlo”.En una publicación de blog de febrero, Jassey anunció previamente un regreso a la oficina tres días a la semana a partir del 1 de mayo. Los empleados naturalmente sintieron fricción después de trabajar de forma remota, mudarse y acostumbrarse a la comodidad de sus propias oficinas en casa después de meses y años de trabajar desde casa después de el ápice de la pandemia de covid-19. Como tal, algunos empleados de la corporación tecnológica realizaron una paro sobre la política a finales de mayo, con 1.900 empleados que se inscribieron a la protesta. Jassey está lejos de ser el primer director ejecutivo en hacer intentos tan equivocados de gestionar a la población que debería agradecer por llenarse los bolsillos.

El director ejecutivo de Zoom, Eric Yuan, les dijo anteriormente a los empleados que es demasiado difícil generar confianza a través de la plataforma de teleconferencia. Yuan también dijo que todos son muy amables a través de Zoom y pidió a sus empleados que siguieran el acuerdo de trabajo híbrido. de dos días en la oficina después de que el software cargara con meses de trabajo desde casa impulsado por la pandemia.

[Correction September 1, 4:30pm: A previous version of this post spelled the Amazon CEO’s name as Andy Jassey, it is spelled Andy Jassy. We regret the error.]

