Mi mayor problema con El Creador es que no me hizo llorar. Parece algo extraño que decir, lo entiendo, pero déjame explicarte. Ya ves , Soy un softie. El tipo de persona que llora volviendo a ver sus películas favoritas por quincuagésima vez. A veces la nostalgia me golpea tan fuerte que no puedo evitar llorar. Lo mismo ocurre con las películas cursis. Dame un momento feliz o conmovedor, acentuado por la música y la edición adecuadas, y hay muchas posibilidades de que las obras hidráulicas estén llegando.

Ahora bien, no es que todas las películas me hagan llorar, pero está muy claro. mirando El Creador that this one quiere que lo hagas. En esencia, se trata de un hombre que renuncia a todo para defender a un niño. ¡Hay sentimientos poderosos allí! de amor, sacrificio, alegría, legado, esperanza, etc. Y, sin embargo, ese aspecto de la película, el del hombre y el niño, no puede estar a la altura de todo lo que lo rodea. Está allí. El director Gareth Edwards y su equipo hacen todo lo que está a su alcance para Crear esos momentos dignos de lágrimas. Simplemente nunca me conectó en ese nivel, lo cual es una pena porque, aparentemente, todos los demás manera, se conecta. El Creador Es una aventura de ciencia ficción muy entretenida y bellamente realizada que simplemente no logra entender bien su esencia.

Coescrito y dirigido por Edwards (Godzilla, Rogue Uno), El Creador está ambientada en un mundo donde los humanos y la inteligencia artificial están en guerra en algunos lugares y en paz en otros. En el marco de este conflicto global, un grupo de soldados se propone encontrar y destruir la última arma de la IA, que, según aprenden finalmente, es una joven que llegaremos a conocer como Alfie. Alfie es interpretada por la recién llegada Madeleine Yuna Voyles y te dejará sin aliento en cada escena .

That’s the Configuración básica pero desde la primera escena, te das cuenta El Creador va a profundizar mucho, mucho más. La película establece la historia del conflicto y los puntos de vista opuestos, luego nos presenta a Joshua (John David Washington) y Maya (Gemma Chan), una pareja que parece muy alejada del conflicto, pero son todo menos . La primera verdad de muchas que aprendemos sobre ellas envía la película hacia una dirección completamente nueva y con cada nueva revelación cambia una y otra vez.



Grandes revelaciones siguen El Creador conmovedor, pero lo que lo mantiene interesante es la dualidad, principalmente en términos de los villanos y los escenarios. El principal país en guerra con el La IA es, quizás no sorprendente, Estados Unidos . Ese punto de vista, a su vez, también pone a Estados Unidos en desacuerdo con países de todo el mundo, especialmente en el Este. Empezar aunque, El Creador En realidad, no dice qué lado está bien y cuál está mal. Aprendemos sobre ambos lados de la guerra. El bien, el malo, los porqués y los cómo. Personajes como la IA de apariencia humana de Ken Watanabe y el líder militar de Allison Janney arrojan luz sobre cómo estos Las guerras se ven en todo el mundo.

Luego, esa historia se desarrolla en una combinación única de vida rural y alta tecnología. Hemos visto muchas películas de ciencia ficción ambientadas En ciudades futuristas, de neón o en estaciones espaciales frías y de aspecto metálico, pero ¿con qué frecuencia podemos ver plantas verdes y exuberantes? ¿Vida, ríos anchos y caudalosos, o brillantes montañas cubiertas de nieve yuxtapuestas con barcos voladores y pistolas láser? No muy a menudo. Como resultado, la mundo de El Creador Se siente misterioso y vivido y simplemente quieres pasar tiempo en él.



Finalmente, Joshua se encuentra como el jefe del equipo que busca el arma de IA y se encuentra cara a cara con Alfie. Joshua lo sabe. su misión es matar a Alfie, pero él no se atreve a hacerlo. En cambio, se encuentra protegiéndola mientras buscan. para la única persona que tiene alguna respuesta. La persona que creó a Alfie, de ahí el título. Esa traición no sienta muy bien con los aliados militares de Josué, aunque, quienes ahora se encuentran cazándolo a él y a Alfie.

Aquí es donde Edwards realmente consigue flexionar sus músculos. Él prepara el conflicto, tiene el escenario y luego comienza a llénelo con todo tipo de iconografía de ciencia ficción tremendamente genial. Barcos, tanques, armas, trajes, todo lo que aparece en la pantalla es simple impresionante. Y si bien muchos de estos diseños están fuertemente influenciados por la ciencia ficción del pasado, si no directamente tomados de ella, también muchas ideas nuevas e interesantes a lo largo del camino. Estas ayudan a distinguir El Creador desde las películas a que de scarada , pero respetuosamente, rinde homenaje.



Utilizando esos juguetes de ciencia ficción, incluido el más grande de todos, un buque de guerra llamado Nomad, Edwards representa varias escenas de acción épicas y emocionantes. Las escenas, al menos al principio, funcionan especialmente bien porque la película ha pasado mucho tiempo mostrándonos ambos lados de este conflicto. Como resultado, cada una de las escenas tiene mucho más peso. Entendemos por qué Estados Unidos quiere matar a Alfie. También sabemos por qué Matarla sería terrible. Este juego de moralidad en el centro de El Creador es la película en su mejor momento.

Las historias de Joshua, Alfie y Maya están maravillosamente entretejidas en los dos primeros actos de la película antes de llegar a un final más centrado en la acción. También es agradable de ver y ciertamente disfrutable, pero casi sorprendentemente carece de algo de la humanidad de las batallas anteriores. Eso podría ser porque, en este punto, la película básicamente ya ha decidido qué punto de vista es el correcto. Finalmente se desarrollan momentos llenos de emociones, la complejidad El Creador ha construido se pierde.



Lo que significa que no es perfecta. Pocas películas lo son. Y no es que las secuencias de acción culminantes y la relación central no funcionen. en absoluto. Simplemente no funcionan también como todo lo que los rodea. Pero esas cosas, como el aspecto de la película, sus temas, la trama llena de sorpresas reverencia, todo funciona increíblemente bien. Al final, El Creador es una adición más que bienvenida al panteón de la ciencia ficción. Simplemente no se encuentra cerca de la cima.

El Creador abre el viernes.

