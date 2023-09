El director financiero de Warner Bros. cree que ustedes, los vagabundos, han estado en un viaje gratis durante demasiado tiempo

Warner Bros. Discovery está saliendo de su punto más alto gran éxito de taquilla de la barbie película, pero no es suficiente. Nunca es suficiente. De hecho, es tu culpa que las cosas no vayan tan bien como deberían. Sí tú, querido espectador, lo has tenido demasiado bien durante demasiado tiempo. Todo ese contenido por el que has estado pagando te ha sido concedido usted es demasiado barato. Verás, los precios tienen que aumentar, el contenido tiene que desaparecer, y los espectadores necesitan abrocharse el cinturón y aceptarlo la barbilla.

Al menos, esa es la opinión de uno de los principales ejecutivos de Warner Bros. Discovery. Según un informe de El reportero de Hollywood, el Director Financiero de la compañía, Gunnar Wiedenfels, le dijo a la multitud reunida en la Conferencia de Medios, Comunicaciones y Entretenimiento del Bank of America el jueves que, “por En una década, en streaming, se ha regalado una cantidad enormemente valiosa de contenido de calidad muy por debajo del valor justo de mercado”.

“Eso está en proceso de ser corregido”, continuó Wiedenfels.

A principios de este año, Warner Bros. Discovery eliminó el nombre “HBO” de su lista de streaming HBO Max y lo combinó con el reality show de Discovery bajo la nueva marca “Max”. Cuando HBO Max comenzó, su precio sin publicidad comenzaba en $14,99. Desde entonces aumentó a $15,99, pero El director financiero de la empresa parece dar a entender que puede (y debe)subir aún más.

“Hemos visto aumentos de precios esencialmente en todo el conjunto competitivo”, dijo el director financiero del WBD a los tipos de negocios de medios ensamblados. Los precios, especialmente a nivel internacional, donde muchos de los lanzamientos de HBO Max estaban muy, muy dirigidos al máximo número posible de suscriptores, no necesariamente la máxima economía posible desde el lanzamiento”.

Wiedenfels continuó diciendo que aumentar los precios de streaming reduciría la deserción, también conocida como la cantidad de suscriptores que caen cada mes, especialmente si la empresa intenta comprometer a más personas con planes anuales. También impulsó el potencial de los niveles de streaming basados en publicidad. Entre las plataformas de streaming más grandes que existen, HBO no está sola en eso. Netflix ha seguido Destacar su nivel más barato basado en publicidad. mientras limitar las opciones para suscripciones sin publicidad.

Pero la “mentalidad más centrada en el efectivo” de WBD parece derivar de ganar tanto dinero como sea posible en algunas de sus mayores franquicias, especialmente con merchandising y licencias. Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav dijo tanto durante una reciente conferencia de Goldman Sachs también .

Lo que los ejecutivos de Warner Bros. no dicen es si realmente están haciendo que valga la pena suscribirse a sus productos. sinónimo de cancelación de programas y películas, incluso algunos como Bati-chica que ya estaban terminados. Claro, otras empresas de medios han estado en proceso de cancelación últimamente, pero Warner Bros. es, con diferencia, la peor de las mucho. Variety informó basándose en sus propios datos recopilados, que Max fue el peor con diferencia en cancelaciones de programas, representando el 26,9% de todo el contenido cancelado desde 2020 hasta 2023. La empresa se ha limpiado de contenido desde su fusión en 2022, ya sea mundo occidental, el película planeada de Zatanna, o el multitud de contenidos animados, algunos de los cuales tenían seguidores leales que probablemente estén bastante molestos por perder en transmisiones futuras.

Wiedenfels dijo que estos recortes de contenido estaban orientados hacia un proceso de toma de decisiones más consolidado. En lugar de que estas películas y programas se hicieran a partir de “una unidad individual”, querían proyectos que pudieran monetizarse en todo el espectro WBD.

“Un pequeño porcentaje de títulos realmente impulsa la gran mayoría de la audiencia y el compromiso”, dijo.

Este enfoque de pintar por números para crear medios no es exactamente nuevo, pero Warner Bros. Discovery tiene cierta reputación en Hollywood. es decir, como tanto el hombre del saco y el hazmerreír de todo el negocio de los medios. La empresa está en el corazón de huelgas en curso entre los sindicatos de escritores y actores, y Wiedenfels lo llamó una “situación desafortunada” en la que no se estaba creando mucho contenido. Por supuesto, Warner Bros. ha reclamado una al revés de ahorros a corto plazo de alrededor de 100 millones de dólares porque ya no necesitan pagar costos de producción. Pero eso también significa menos ingresos en el futuro cercano.

En resumen, Warner Bros. quiere menos contenido y producciones de gran éxito monetizables más fácilmente para marcas conocidas. Quiere que los espectadores paguen más por el contenido que ven, y no deberías esperar cancelar tan fácilmente cuando descubres que no hay nada disponible que valga la pena ver. Pero hay algo positivo en todo esto, como verás. Cuando se le preguntó acerca de un posible parque temático centrado en Barbie para sacar provecho del Tras el reciente éxito de la empresa, Wiedenfels afirmó que “la respuesta corta es sí”.

