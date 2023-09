A lo largo del año, ha habido preocupaciones continuas sobre el uso de IA generativa a través de varias formas de entretenimiento como cine y televisión.Cada industria tiene su propia postura al respecto, y en el caso de los juegos de mesa, es bastante divisiva: algunos en la industria han puesto restricciones en productos fabricados con IA, mientras que otros terminaron usándola, ya sea intencionalmente o aparentemente en accidente.



Pero en el caso de Stronghold Games, su uso de la tecnología fue completamente intencional. El licenciante de la Terraformando Marte juego de mesa tiene un Pedal de arranque para su próxima Más terraformación de marte expansión que presenta arte realizado por IA generativa junto con la obra de este y el desarrollador FryxGames. Hablando con Polígono, Travis Worthington (presidente de Indie Game Studios, propietario de Stronghold) defendió el uso de la IA en Marte, diciendo que era “una tecnología demasiado poderosa para ser ignorada”. “No creo que esto vaya a volver a la bolsa . [...] Es algo que creo que está más extendido de lo que la gente cree”.

A finales de agosto, Kickstarter creó un nueva política que requería que los creadores revelaran si sus campañas utilizan IA. Más allá de las ilustraciones, Worthington explicó que Stronghold usó la tecnología para “generar ideas, “y que los artistas de FryxGames estuvieron involucrados en la elección de emplear IA. Aunque admitió no estar seguro del alcance total del uso de la tecnología (él no está involucrado con Marte expansión), admitió que el arte fue realizado usando una base de datos de artistas no acreditados . Al mismo tiempo, reconoció que Me encantaría ver un modelo basado en el consentimiento que ofrezca “alguna compensación” a los artistas humanos) en el futuro.

Worthington habla de la IA generativa como si fuera un mal necesario o, al menos, una inevitabilidad contra la que no vale la pena luchar. Citando a Wizards of la Costa más aplicación explícita contra el arte de la IA en sus productos, dijo que sería “imposible hacer cumplir”. Debido a que la velocidad de la tecnología es tan iterativo, piensa que es “casi imposible para nosotros contratar artistas externos y tener algún grado de certeza de que no están usando La IA misma. [...] Creo que será muy, muy difícil para alguien determinar que la IA no fue usada en parte del proceso en el desarrollo del arte”.

Ambos partidarios de Marte Kickstarter y otros desarrolladores de mesa han criticado el uso de la IA de Stronghold y FryxGames. Hasta que el gobierno de los Estados Unidos se una para crear un conjunto específico de reglas sobre cómo La IA puede usarse y compensar a los artistas de los que se beneficia, esta no será la última vez que un desarrollador la usa y no lo hace. orientar su postura sobre el asunto. Según Worthington, la tecnología es un “ahorrador de costos, y algo que la empresa puede terminar utilizando nuevamente para sus proyectos futuros.

Más terraformación de marte se espera que se lance en julio de 2024. La entrevista completa de Polygon con Travis Worthington se puede leer aquí.

