El iPad Pro ya es tan potente como el MacBook Pro. ¿Y eso de qué sirve?

El nuevo iPad Pro de 12,9 pulgadas con chip M1 es un dispositivo increíble. Es potente. Es rápido. Lo seguirá siendo en el futuro. Su pantalla es ridículamente buena. Pero es un dispositivo exagerado, por ahora.

El nuevo modelo está a años luz del iPad Pro de 12,9 pulgadas del año pasado. Con una nueva pantalla miniLED, equivalente a la Apple Pro Display XDR de $5000 pero en un paquete más pequeño y económico, y el chip M1, con sus ganancias de rendimiento, el iPad Pro 2021 es básicamente una pieza de hardware perfecta. No hay mejor tablet en el mercado.

Pero cuando se trata de elegir la máquina perfecta para trabajar, bueno, eso no está tan claro.

Una pantalla grande, hermosa y brillante

La gran noticia del evento de lanzamiento del iPad Pro fue la transición del iPad a M1, el chip basado en ARM diseñado por Apple, y desde luego es muy importante. Pero el mayor cambio en mi experiencia al usar un iPad Pro es la pantalla miniLED del modelo de 12,9 pulgadas. (El Pro más pequeño de 11 pulgadas mantiene la pantalla Liquid Retina estándar año pasado. No probé esa versión para esta review).



El Pro más grande tiene lo que Apple llama una pantalla Liquid Retina XDR, con una resolución de 2732 x 2048 a 264 ppp y una frecuencia de actualización variable de hasta 120 Hz, que cambia según lo que estés haciendo. Dado que Liquid Retina XDR no es un estándar de la industria, permíteme desglosar lo que esta pantalla implica exactamente: Apple ha empaquetado 10.000 miniLEDs en 2596 zonas de atenuación locales, con una relación de contraste de 1.000.000:1, lo que significa que puede lograr negros profundos y blancos brillantes sin sacrificar los detalles. Piensa en los miniLEDs como un paso intermedio entre los LCDs de los iPads antiguos y los paneles OLED de los iPhones nuevos. La pantalla del nuevo Pro puede alcanzar un brillo de pantalla completa de 1000 nits y un brillo específico de 1600 nits en cosas como un contenido de alto rango dinámico. XDR, que aplica tanto a la Pro Display XDR como a este nuevo iPad de $1099, significa Extreme Dynamic Range, que es la forma que tiene Apple de decirnos que el contenido HDR se ve muy, pero que muy bien en estos dispositivos.

Quería ver qué implicaciones tenía esto en la vida real, así que miré una biblioteca de fotos HDR en el nuevo Pro de 12,9 pulgadas y en el Pro de 12,9 pulgadas del año pasado, que definitivamente no es XDR. El efecto es... bueno, no diría extremo, pero sí notable. En general, la pantalla es mucho más brillante, no dos veces más brillante, pero definitivamente más brillante, y las sombras y las luces en las fotos HDR son más detalladas. Eso es útil para que los fotógrafos y cineastas profesionales editen su trabajo. (No soy ninguna de esas cosas, pero imagino que es el caso). Por muy bien que se vean las imágenes y los vídeos en esta pantalla, los creadores generalmente no saben cómo sus audiencias verán ese contenido. Es casi seguro que la mayoría de ellos no los verá en un panel miniLED con un rango dinámico extremo. Pero si lo hacen, se verá genial.

Esta pantalla también es bastante increíble para ver series de TV y películas, que es mi uso preferido para el iPad, cualquier iPad, cuando estoy viajando. Una vez más, todo se ve increíble.

No experimenté el efecto blooming que puede ocurrir con los miniLED, y las barras negras que aparecen alrededor del contenido eran completamente negras. Me senté en una habitación a oscuras y vi un montón de vídeos HDR realmente relajantes sobre las pinturas del artista Roman De Giuli, y simplemente, guau.

No estoy segura de si actualizaría el Pro del año pasado solo por esta pantalla, pero ciertamente es más inmersiva que la de mi MacBook, eso es seguro.

M1 pone al día el iPad

Hablando de MacBooks: el iPad Pro tiene exactamente el mismo chip M1 que Apple ha incorporado en el MacBook Air, el MacBook Pro, el Mac Mini y el iMac de 24 pulgadas más reciente.

No puedes elegir qué M1 quieres meter en el iPad Pro, como pasa en los Mac. Obtiene siempre una CPU de 8 núcleos y una GPU de 8 núcleos (los Mac también tienen una opción de GPU de 7 núcleos por un precio más bajo) con un motor neuronal de 16 núcleos y 8 GB o 16 GB de RAM, según el tamaño de almacenamiento que elijas. Las opciones son 128GB, 256GB, 512GB, 1TB o 2TB. ¿Te resulta familiar? Estas son exactamente las mismas especificaciones incluidas en los Mac. El iPad tiene una desventaja: solo tiene un puerto, lo que parece extraño para un dispositivo profesional, pero al menos esta vez Apple ha hecho que ese puerto USB-C sea capaz de soportar Thunderbolt 3 y USB 4 para conectarse con accesorios que necesitan un gran ancho de banda (hasta 40 Gb/s). Incluso puedes conectar el iPad Pro a la Pro Display XDR.

Las mejoras de rendimiento que el M1 aporta a los MacBooks e iMacs también se reflejan en el iPad Pro. En Geekbench 5, una prueba del rendimiento general del sistema, tanto en un solo núcleo (1718) como en varios núcleos (7292), fueron casi idénticos a los del MacBook Air, el MacBook Pro y el iMac. En comparación con el iPad Pro de 12,9 pulgadas del año pasado, con procesador A12Z Bionic, los benchmarks revelan que el nuevo iPad es casi el doble de potente.

En el mundo real, eso significa que todo es más rápido. Trabajar en Photoshop en el iPad con el Apple Pencil, aplicar ediciones a varias imágenes, es muy sencillo.

Ahora que el M1 ha nivelado el campo de rendimiento para los dispositivos Apple, cualquier cosa que puedas hacer en un Mac, ahora deberías poder hacerla en un iPad. Pero, por supuesto, la realidad no es tan simple. Más sobre eso en un minuto.

Duración promedio de la batería

Tenía curiosidad por la duración de la batería del nuevo iPad Pro, dado que los miniLEDs son muy eficientes y el M1 había sido una bendición para la duración de la batería del MacBook Air y el MacBook Pro.

Pero el iPad Pro de 12,9 pulgadas de este año duró solo 9 horas y 2 minutos, una hora completa menos que el iPad Pro del año pasado, en nuestra prueba de reproducción de vídeo por wifi, y eso sin tener en cuenta el notorio consumo de batería que es el 5G.

Necesitamos hablar sobre la cámara del iPad

Las cámaras traseras del iPad Pro incluyen un sensor LiDAR. Yo nunca lo uso, pero si trabajas en realidad aumentada, imagino que es útil. Sin embargo, lo que uso todo el tiempo es la cámara frontal del iPad. Cuando Apple anunció que había actualizado la lente, me emocioné.



El nuevo Pro tiene una nueva lente ultra gran angular con un campo de visión de 122 grados y un sensor de 12 MP que habilita una nueva función llamada Encuadre Centrado. Encuadre Centrado usa ese campo de visión expandido para rastrearto mientras te mueves durante las videollamadas. Funciona en FaceTime como una función opcional, y Apple también ofrece una API para que esté disponible en otras aplicaciones populares de videollamadas como Zoom.

Encuadre Centrado funciona según lo prometido. Cuando te mueves, se ajusta para hacer que tu cara sea el centro del encuadre, y sucede sin fricciones. Por supuesto, no puedes salirte completamente fuera del marco, porque el iPad en sí no se mueve, pero te da más libertad durante las llamadas.

Mi problema es la ubicación de la lente, que todavía está a la izquierda de la pantalla cuando sostienes el iPad horizontalmente. Por supuesto, tienes que usar el iPad en modo horizontal cuando lo conectas a un teclado como el Magic Keyboard de Apple, y así es como sostengo la tablet para hacer videollamadas.

Esa ubicación de la cámara es horrible. El ángulo es malo y es totalmente poco intuitivo para aquellos que estamos acostumbrados a usar ordenadores portátiles que tienen su webcam en el centro. Por supuesto, podrías sostener el iPad verticalmente para atender las llamadas, pero no voy a hacer eso y me niego a creer que estoy sola en esto.

(Nota al margen sobre el Magic Keyboard, que cuesta $349 pero eleva mucho la experiencia del iPad: el nuevo Pro de 12,9 pulgadas encaja perfectamente en el antiguo Magic Keyboard. Aunque es más grueso que el antiguo Pro, la carcasa del teclado se cierra fácilmente).

El futuro de iPadOS

El hardware del iPad no es un problema. La tablet de Apple mejora con cada iteración, y el iPad M1 con pantalla miniLED es realmente impresionante. No hay otras tablets que se puedan comparar.

Pero el iPad Pro no compite con otras tablets. Está compitiendo contra el Mac. Y aunque el iPad es muy, muy capaz, su software a menudo se siente incapacitado en comparación con el de Mac. Doy este ejemplo todo el tiempo, pero mi aplicación más utilizada es Airtable, una herramienta de gestión de proyectos que utilizo para mi trabajo todo el día, todos los días. La aplicación para iPad se ve y funciona perfectamente, al igual que la aplicación para Mac, hasta que tengo que hacer una tarea y me inicia en Airtable en la web, lo que nunca sucedería en Mac.

Luego está el problema de la administración de archivos en el iPad, que todavía me confunde, aunque haya estado usando iPads durante años.

El nuevo iPad Pro tiene el potencial de ser una máquina poderosa para profesionales creativos; eso es claramente lo que Apple está buscando. Los productores de audio profesional pueden usar el nuevo iPad Pro para editar música, podcasts, lo que sea, usando los cinco micrófonos con calidad de estudio integrados para grabaciones limpias. Me atrevería a suponer que el M1 podría fácilmente importar, almacenar y cortar varias pistas sin problemas. Así que le pregunté a mi esposo, un productor profesional que ha tenido una larga carrera en la producción de podcasts y en la radio pública, si podía hacer todo su trabajo en el iPad Pro. Se rió.

“No conozco un solo productor de audio que pudiera usar un iPad para hacer todo su trabajo”, dijo. “Sería útil como una segunda pantalla, porque podría desplazarme rápidamente por un guión mientras lo corto. Pero eso es todo.”

El iPad lleva admitiendo ratones y trackpads más de un año, lo que hace que la edición precisa sea mucho más fácil que recorrer pistas de audio o clips con la punta del dedo. Esa era una enorme barrera que ahora se ha ido. Pero aún falta software. No hay versiones para iPad de Adobe Audition o Avid Pro Tools, dos de las estaciones de trabajo de audio digital (DAW) esenciales en las que confían los productores profesionales. Ni siquiera existe una versión completa de Logic Pro, el editor de audio de Apple, para iPad. Los mismos problemas parecen aplicar también a los cineastas profesionales (no hay Final Cut Pro para iPad), según mis búsquedas en internet. Estoy segura de que algunos entusiastas del iPad en las industrias del audio y el cine han encontrado soluciones para la falta de soporte de software, pero me parece una locura gastar más de $1000 (o cerca de $2000) en una máquina que no tiene tantas funciones como un Mac más barato.

Yo no soy de las que lamenta la falta de un Mac con pantalla táctil. Creo que es posible tener una experiencia de iPadOS táctil que sea tan buena como la de un Mac impulsada por el cursor, de diferentes maneras. Pero iPadOS no es tan bueno como macOS. Y ahora que el iPad Pro tiene un chip M1, realmente no hay una buena explicación de por qué.

Entonces, la pregunta sigue siendo: ¿para quién es este iPad? Esa respuesta podría cambiar pronto. La Conferencia Mundial de Desarrolladores anual de Apple (WWDC) tendrá lugar en solo unas semanas, y apostaría dinero, solo unos pocos dólares, pero aun así, apostaría algo a que la compañía tiene grandes anuncios para que los desarrolladores puedan aprovechar este dispositivo.

Si planeas usar el iPad Pro para el trabajo, tal vez deberías esperar hasta que veamos los siguientes pasos de iPadOS. Pero si quieres el iPad Pro para divertirte, es el mejor iPad que puedes comprar.