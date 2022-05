By

No puedo evitarlo, se me están poniendo los ojos llorosos y me estoy emocionando. ¿Por qué? Porque después de años de usar el conector Lightning en el iPhone, una nueva filtración dice que Apple cambiará a USB-C el próximo año.



Normalmente sería bastante escéptico con afirmaciones como esta, pero el dato proviene de uno de los analistas de Apple más confiables, Ming-Chi Kuo (vía MacRumors), quien tiene un historial impresionante en lo que se trata de predecir próximos lanzamientos y funciones de la compañía y sus dispositivos. Kuo escribió en un tweet, citando una encuesta no especificada, que el iPhone que llegará en la segunda mitad de 2023, presumiblemente el iPhone 15, abandonará el conector Lightning por un puerto USB-C, un cambio que podría mejorar las velocidades de transferencia y carga. Sin embargo, señaló que “los detalles finales de las especificaciones aún dependen del soporte de iOS”.

Antes de que le demos demasiado crédito a Apple, la compañía actualmente está siendo arrinconada por el Comité de Protección al Consumidor y Mercado Interno de la Unión Europea, que votó el pasado mes de abril a favor de una legislación que obligaría a las empresas a adoptar USB-C en todos los dispositivos de tamaño pequeño y mediano. La regla tiene como objetivo simplificar las cosas para los clientes y reducir los desechos electrónicos.

Kuo había dicho anteriormente que Apple no tenía intención de cambiar los conectores Lightning por USB-C, a pesar de que la empresa usa ese estándar en sus tablets iPad y computadores Mac. “Creemos que USB-C es perjudicial para la rentabilidad del negocio de MFi, y su especificación a prueba de agua es más baja que Lightning y MagSafe”, escribió Kuo.

Se asumió que Apple se saltaría la fase USB-C y pasaría de un conector Lightning a un teléfono completamente sin puerto que dependía de la carga inalámbrica. De esta manera, podría expandir sus accesorios MagSafe, generando ingresos, y al mismo tiempo haciendo que su teléfono sea aún más resistente al agua. Sin embargo, Kuo notó que el ecosistema de MagSafe no está listo para ser la única alternativa y que Apple continuaría usando Lightning “en el futuro previsible”.

Apple aún podría eliminar los puertos por completo; si lo hace, podría haber una fase de transición incómoda en la que los propietarios de iPhone deberán reemplazar sus cargadores Lightning por USB-C, el puerto que se encuentra en casi todos los dispositivos modernos, con la excepción del iPhone.

No todos estarán a favor de este cambio, y aquellos que han acumulado cables Lightning a lo largo de los años seguramente estarán enfurecidos. Si te sirve de consuelo, los propietarios de iPhone que invierten en el ecosistema de dispositivos Apple probablemente ya tengan un cable USB-C.