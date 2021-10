Jetson Aero es una compañí a sueca que vende uno de los pocos vehículos voladores eléctricos disponibles al gran público. Se llama Jetson One, y aunque es poco más que un dron gigante con un asiento y no es para nada barato, la compañía ya ha anunciado que no puede aceptar más pedidos en todo 2022.



El Jetson One es poco más que un asiento deportivo flotando en el interior de un cha sis de d uraluminio y fibra de carbono para un total de 90 kilos de peso . A su alrededor ocho motores se encargan de suministrar una potencia de 118 caballos que otorga al dron una velocidad punta de 102km/h. Los mandos consisten en una palanca, un joystick y dos pedales, pero todo el vuelo está asistido por computadora.

El vehículo cuenta con varios sistemas de seguridad que empiezan por una configuración de vuelo de triple redundancia. Puede volar incluso con uno de sus propulsores muerto, y si el piloto abandona los controles el ordenador de a bordo se hace cargo de la aeronave y procede a hacer un aterrizaje de emergencia. También cuenta sensores LIDAR para evitar colisiones con objetos y, si todo sale mal, un paracaídas balístico se disparará para intentar salvarte el pellejo. La autonomía no es especialmente buena: solo 15 minutos de vuelo con una sola carga y suponiendo que el piloto y su ropa solo pesen 85 kilos. Si pesa s más de eso es posible que no puedas volar tanto tiempo.

Lo curioso del Jetson One es que sus compradores lo reciben solo montado a la mitad. El resto deben completarlo ellos mismos como si se tratara de un mueble de Ikea, solo que no se si el hecho de que aquí te sobren tornillos es mu buena noticia. Para ser un kit de montaje no es barato. Cuesta la friolera de 92.000 dólares (sí, 92). Además para volar con él necesitas una licencia de pilo to y, según el país es probable que además precises de un permiso especial para vehículos experimentales. [Jetson Aero vía New Atlas]