El único automóvil de Lancia a la venta hoy en día, el hatchback subcompacto Ypsilon de tercera generación, ha estado dando vueltas desde 2011. Se vende sorprendentemente bien en su Italia natal, el único país en el que opera la marca, pero Lancia tiene planes más ambiciosos para su futuro. Por lo general, los fabricantes de automóviles recuperan el entusiasmo de la gente con conceptos , y Lancia ha adoptado esa estrategia esta semana, presentando un nuevo diseño junto con un logotipo actualizado. Solo que realmente no puede considerarse un automóvil .



Sí, Lancia, una marca que no ha presentado un nuevo vehículo en más de una década, ha optado por superar el objetivo muy alcanzable de “automóvil” e ir directamente al terreno del humo . Se llama Pu+Ra Zero. “Cero” probablemente se refiera a la cantidad de emisiones nocivas que libera a la atmósfera. No porque sea eléctrico, sino porque bien podría no existir.

Soy duro , lo sé, pero solo me quejo porque me importa. Lancia dice que el Pu+Ra Zero representa “el primer evento de la nueva era Lancia”. La compañía afirma que vemos señas de identidad que reaparecerán en los próximos modelos. Presumiblemente relacionadas con la “rejilla”, un chevrón negro brillante de gran tamaño adornado con tiras de LED, y el logotipo antes mencionado.



El logotipo recuerda a los emblemas clásico s de Lancia, restableciendo la lanza sobre el escudo que fue neurálgico en todos los muchos emblemas del fabricante antes de 2010. Es cierto que lo logra de una manera que se siente muerta , pero bueno, recuerda a la marca automotriz en la década de 2020.



Aparentemente, el concepto también se remonta al pasado de Lancia, aunque no veo las pistas que los diseñadores introdujeron. Del comunicado de prensa:



Lancia Pu+Ra Zero se compone de líneas suaves y fluidas que recuerdan el diseño de Aurelia B20 y Flaminia, con un techo circular que inunda de luz el habitáculo, en un juego de equilibrio entre exteriores e interiores. En la parte trasera destacan las luces traseras redondas. Recuerdan a los del Stratos y se utilizarán en el nuevo Ypsilon con las nuevas letras Lancia colocadas entre los faros. Finalmente, en una vista lateral, destaca el nuevo logo.

Francamente, el Aurelia nunca ha sido mi favorito, aunque no puedo negar que se ve diferente a cualquier otra cosa y entiendo por qué se celebra . Pero me cuesta encontrar alguna relación entre ese cupé curvilíneo clásico y este ratón tipo trackball que levita. Así lo llamó mi amigo José.

Tampoco veo ningún Stratos en las luces traseras del Pu+Ra Zero. Son óvalos, no círculos como los que tiene el Stratos. Una comparación mucho más certera habría sido con la parte trasera de un Bentley Continental moderno .



Lancia dice que Pu+Ra Zero es una destilación de su lenguaje de diseño Pu+Ra, como se denominan los principios rectores que definirán sus próximos modelos. (“Pu+Ra” es “puro” y “radical”, no una referencia a las abreviaturas de plutonio y radio en la tabla periódica). El fabricante de automóviles trabajará con el diseñador de muebles italiano Cassina para definir sus futuros interiores, lo que no es evidente en este concepto porque no tiene interior, solo un estanque reflectante de luces en el centro.

Supongo que la versión optimista y apologética del Pu+Ra Zero es que es una visión moderna del icónico concepto Lancia Stratos Zero de Bertone. La diferencia es que el Stratos Zero era un automóvil real que funcionaba, aunque parecía una escultura en la que ningún ser humano podría caber. Esto fue posible gracias a un enfoque innovador de su capota, en el que todo el parabrisas se abría para permitir la entrada y salida, y el volante estaba articulado al piso. Sentado adentro, estabas prácticamente acostado boca arriba como demuestra el video a continuación.



1970 Lancia Stratos HF Zero Concept - Start Up Sound, Driving, Overview & More!

Claro que el Stratos Zero era una trampa mortal de otro mundo, y difícilmente llegaría a producción así. Pero el hecho de que la maldita cosa funcionara fundamentaba la belleza y el logro del diseño. Claramente, la Lancia actual no está motivado por el rendimiento, como lo estuvo en sus años dorados. Hace mucho que pasó, y no hay nada objetivamente malo en eso. Pero es muy difícil entusiasmarse con un tercio superior de un modelo 3D genérico, especialmente cuando sabes que todo lo que Lancia realmente necesitaba hacer era mostrarnos un hatchback semi-atractivo. No estábamos pidiendo mucho.