Nintendo y Niantic l o anunciaron v agamente en marzo, y ahora por fin han subido el telón completamente. El último juego en surgir del acuerdo entre ambas compañías se llama Pikmin Bloom, y en muchos sentidos se parece a Pokémon Go, lo que no debería resultar nada raro.

En esencia, Pikmin Bloom va de salir a la calle e interactuar con elementos del mundo real. La idea es que salgas a la calle y te des una vuelta para encontrar semillas de Pikmin que tienes que ir cultivando. Cuantas más semillas plantes, más Pikmin tendrás caminando contigo hasta formar un pequeño batallón que irá dejando un rastro de flores a tu paso, rastro que será visible para los demás jugadores.

Los avatares del juego tienen el mismo aspecto que los Miis, lo que es un bonito homenaje. A continuación tenéis un tráiler de presentación del juego con Shiugeru Miyamoto como estrella invitada.

Lo cierto es que en el trailer luce todo encantador, pero tampoco parece que hay mucho más que hacer más allá de caminar y caminar y sembrar flores. Va un poco en la línea de los juegos de Pikmin, que no tienen tanta acción no batallas épicas como los de Pokémon. Tampoco esto muy seguro de si el boca a boca funcionará tan bien esta vez porque Pikmin no es ni de lejos el fenómeno cultural que es Pokémon, un fenómeno que ha salp icado con mayor o menor fuerza a varias generaciones de jugadores.

Quizá lo que buscan no es repetir el arrollador éxito que tuvo Pokémon Go. Pikmin Bloom parece confrmarse con darte un motivo para salir a la calle a caminar (que es un objetivo muy loable) haciendo que tus paseos sean un poco más interesantes. Quizá lograr un moderado éxito con esa premisa sea todo lo que pretende.