Si nos atenemos al tiempo que ha tardado en terminarlo, habría que decir que el nuevo Oppo Find N estará probado y bien probado. La compañía ha tardado nada menos que tres años en terminar su primer móvil plegable. Su presentación oficial tendrá lugar el próximo 15 de dieicmbre.



Oppo no ha ofrecido muchos detalles sobre las características técnicas de este nuevo terminal. No sabemos su procesador, ni su memoria, ni la resolución de sus cámaras. No es muy de extrañar si tenemos en cuenta que los móviles plegables están intentando encontrar hueco de mercado más por la vía del estilo y la moda que por la de las especificaciones. El primer anuncio, bajo estas líneas, tan solo dice que es muy estiloso, y cómodo de usar y que Oppo ha solucionado todos los problemas de durabilidad de anteriores generaciones de móviles plegables con pantalla flexible.

En este sentido, la estrategia de Oppo ha sido la contraria a la de Samsung, que ya lleva tres generaciones de teléfonos plegables y las tres tienen problemas que la compañía va resolviendo. Oppo ha optado por solventar los problemas en el laboratorio en lugar de en el bolsillo de un conejillo de indias voluntario. Habrá que ver si le sale a cuenta.

En esa misma presentación, Oppo dará más detalles sobre su nuevo procesador neural NPU y de sus nuevas gafas de realidad aumentada. Como siempre, estaremos al tanto de todo ello para contároslo por aquí. [Engadget]