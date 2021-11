By

By

El Departamento de Defensa todavía no está dispuesto a renunciar a los ovnis. Esta semana, el Pentágono anunció la formación de la nueva organización llamada Grupo de Sincronización de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados, (AOIMSG) encargada de investigar informes de ovnis (o como el Pentágono prefiere llamarlos, UAP) en áreas sensibles.



Advertisement

Según el comunicado de prensa del Pentágono, el AOIMSG actuará como una especie de agregador de ovnis, sincronizando los esfuerzos del Departamento de Defensa y del gobierno estadounidense en general para “detectar, identificar y atribuir” objetos en lo que el gobierno define como espacio aéreo de uso especial. El aire incluye áreas de operaciones militares, campos de tiro y otras áreas restringidas por razones de seguridad nacional.



“Las incursiones de cualquier objeto en el aire en nuestro SUA [espacios aéreos de uso especial] plantean problemas de seguridad de vuelo y operaciones, y pueden plantear desafíos de seguridad nacional”, dijo el Pentágono en su comunicado de prensa. “El DOD toma muy en serio los informes de incursiones, por cualquier objeto en el aire, identificado o no identificado, e investiga cada uno”.



El AOIMSG actúa como una especie de sucesor de la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados de la Marina de los EE. UU.



Para cualquiera que haya estado encerrado en los últimos años, basta con decir que los ovnis están teniendo su momento. En los últimos años, las imágenes de video de objetos con forma de tic tac que vuelan a una velocidad incomprensible y las entrevistas dadas por los pilotos de la Marina de los EE. UU. y otros miembros del gobierno que describen los supuestos encuentros capturaron la imaginación del público, lo que generó un interés creciente, incluso entre un puñado de legisladores estadounidenses.



El Pentágono, que en sí mismo tiene una colorida historia de investigación de ovnis, también ha hablado más públicamente sobre los UAP, aunque como muestra el lenguaje del AOIMSG, está ansioso por enmarcar el problema menos en términos de Roswell Grays y más hacia la seguridad nacional.



La formación AOIMSG se produce menos de seis meses después de que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicara su informe “bomba” de nueve páginas que examina 144 avistamientos de UAP informados. Teniendo en cuenta que no está leyendo esto en medio de una carrera armamentista galáctica de manos a la obra o un esfuerzo global sin precedentes para unificar bajo una sociedad colectiva, probablemente esté claro que el informe no confirmó la existencia de vida extraterrestre intergaláctica.



Advertisement

En cambio, confirmó en su mayoría lo que ya se había hecho público y dejó la misteriosa identidad de los objetos en gran parte desconocida. (Solo uno de los 144 PAU citados en el informe se explicó de manera directa).



El informe afirmó con un alto grado de confianza que la mayoría de las citas eran de hecho objetos físicos y cree que 21 de los informes pueden haber presentado objetos que demuestran un conocimiento técnico avanzado desconocido para los EE. UU.



Advertisement

El informe también avivó las llamas de las teorías que la UAP podría haber sido creada por “adversarios extranjeros” que podrían representar un riesgo para la seguridad nacional. Como era de esperar, el informe también pidió más fondos.



Varios meses después, según funcionarios citados por el New York Times, otro informe de inteligencia, este clasificado, no encontró evidencia de que los UAP identificados por el piloto de la marina fueran de origen extraño y determinó que la gran mayoría de los casos no eran parte de los proyectos gubernamentales militares o avanzados.