Los anteriores teléfonos Pixel dependían demasiado de su sofisticado software para compensar el hecho de tener menos cámaras, una batería más pequeña o un procesador más antigu o . Pero entre su chi p Te nsor , los n uevos componentes y un elegante diseño combinado con un software más pulido , Google finalmente ha consegu ido aprovechar todo el potencial d el Pixel. Y con un precio inicial de solo 599 dóla re s , solo hay que hacerse una pregunta : ¿Por qué comprar otr o teléfono ?

Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro ¿QUÉ ES? El nuevo buque insignia de Google con chip Tensor precio El Pixel 6 tiene un precio de 599 dólares y el Pixel 6 Pro de 899 Nos gusta Precio increíble, diseño único, procesador Tensor, infinidad de funciones de alta gama, excelentes cámaras y nuevos modos de fotografía, buena duración de la batería No nos gusta No cuenta con jack de auriculares, el lector de huellas bajo la pantalla podría ser más rápido

Un diseño que va más allá de la banda negra de la cámara

Google nunca ha tenido r eparos en romper con la tradición en lo que respecta al diseño de sus smartphones , y con el Pixel 6, la co mpañía lo ha vuelt o a hacer. En vez de apostar por uno de esos módulos de cámara cuadrados que se pueden ver en la parte posterior de la gran mayoría de teléfonos, Google ha optado por una banda negra que se adapta directamente a la forma del teléfono. En el P ixel 6, Google ha usado esa barra de la cámara para acentuar los diferentes tonos de la parte tras era del Pixel 6, al mismo tiempo que sirve para que el Pixel 6 se quede plano sobre una mesa, que es una d e las cosas que más me molestan cuando los fabricantes diseñan un módulo de cámara gigante .

Pero el cambio más g rande es cómo de premi um se siente el Pixel 6 en comparación con el Pixel 5. E l teléfono cuenta c on un panel Gori lla Glass Victus en la parte delantera, Gorilla Glass 6 en la parte posterior y una calificación IP 6 8 que lo hace resistente al polvo y al agua . Tanto el Pixel 6 como el Pixel 6 Pro tienen su s propias señas de identidad : el Pixel 6 estándar tiene un acabado mate más re alista alrededor de sus bordes (que, francamente, me gusta más ), m ientras que el Pixel 6 Pro tiene lados de metal pulido para darle un toque un poco más lujoso.



Ambos smartphones son grandes. El Pixel 6 trae una pantalla de 6.4 pulgadas ( 2400x 1080) y cuenta con una tasa de refresco de 90Hz y el Pixel 6 Pro una pantalla de 6.7 pulgadas ( 3120 x 1440) con una tasa de refresco de 120Hz, lo cuál puede resultar un verdadero fastidio para todo s aquellos que busquen un dispositivo más pequeño.

P or otro lado , con lo bien que se ven las pantallas de los Pixel 6, es difícil culpar a Google por hacer algo así de grande. Ambos teléfonos em iten un b rillo máximo de 750 nits, y tienen colores intensos y prof undos gracias a sus pantallas AMOLED .

Mi única objeción sobre el diseño del Pixel 6 es que estos teléfonos son tan grandes y altos que desearía que Google hubiera colocado su botón de encendido de bajo del de volumen para que fuese más fácil de alcanzar. No sé vosotros , pero bloqueo y desbloqueo mi tel éfono con más frecuencia de lo que ajusto el volumen . También me fij é en que, dependiendo del contenido, los altavoces estéreos del Pixel 6 pueden sonar un poco huecos, pero esto es algo menor.

Y aunque me encanta la ventaja de tener un lector de huellas dactilares bajo la pantalla (especialmente cuando todavía es imprescindible llevar mascarilla en la gran parte de sitios), la velocidad a la que el Pixel 6 reconoce mis huellas parece propia de generaciones pasadas. No es un problema mayor, y ​​una vez que te acostumbras, no es algo en lo que pienses durante su uso normal. Pero podría ser más rápido.

Un enfoque diferente al rendimiento

Realmente no se puede subestimar lo importante que es el chip Tensor de Google, porque no solo implica que Google est é tomando el control del desarrollo de chips para sus teléfonos, sino que también le permite a la compañía garantizar que el rendimiento del Pixel 6 brind ará los mejores resultados. Google dice que los benchm arks no lo son todo, y con el Pixel 6, puedo ver por qué. En pruebas sintéticas de l rendimiento general del sistema como Geekbench 5 , el Pixel registró puntuaciones cercanas a 2700 para el rendimiento multinúcleo en comparación con los 3600 que obtienen teléfonos con chips Snapdragon 888 como el S21. Visto así, e l Pixel 6 parece quedarse atrás. Sin embargo, en pruebas de gráficos como Slingshot Extreme Unlimited de 3DMark, las puntuaciones del Pixel 6 y del 6 Pro superaban la barrera de los 8 600, unos números por encima de los 8594 que alcanzaban los S 21 Ultr a .

Pero lo más importante de todo es que los chips Tensor de Google brindan un procesamiento neuronal más potente, lo que hace que el Pixel 6 sea más rápido y más eficiente energéticamen te al realizar funciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Esa es la clave para Google. Según el jefe de hardware de Googl e, Rick Osterloh , esto hace posible que el Pixel 6 haga cosas que simplemente no podía hacer antes cuando usaba un procesador móvil estándar, sobre todo cuando trata de ejecutar modelos de voz más precisos en el dispositivo. Ya no es necesario pedir ayuda desde la nube, lo que aumenta aún más su eficiencia energética (más sobre est o más adelante), y también g arantiza que haya menos posibilidades de que Google o cua lquier otra persona tenga acceso a información confidencial.

Y a pesar d e no sacar las puntuacione s más impresionantes de los benchmark , tanto el Pixel 6 (con 8GB de RAM y 12 8 de almacenamiento) como el Pixel 6 Pro (12GB de RAM y 128GB de alma cenamiento) aún consiguen arrancar varias aplicaciones y manejar bien la multitarea, tal y como haría cualquier buen teléfono Android del mercado. Las únicas person a s en las que puedo pensar que podrían tener algún problema con su rendimiento podrían ser los que utilizan el teléfono exclusivamente para jugar, y para ellos ya hay teléfonos como el Asus ROG Phone 5.

Software inteligente

Con la introducción del chip Tensor , parece que Google es capaz de aprovechar mejor que nunca ese rendimiento ac umulado en tareas de inteligencia artificial . La c antidad de nuevos e inteligentes trucos de software d el Pixel 6 es realmente asombrosa. Gracias a Material You de Android 12, hacer que toda la interfaz de s u teléfono coincida con t u fondo de pantalla es tan fácil como presionar un solo botón. Puedes act ivar l os el egant es iconos minimalistas de Google habilitando esa opción desde el menú de fondo de pantalla del Pixel 6. Pero eso es solo el comienzo.

Para empezar, hay una nueva función de dictado por voz impulsada por el Asistente de Google que puedes activar en Gboard diciendo “Ok Google, escribe”, y que te permite dictar tus mensajes de texto ( emojis incluidos ) . Y si el Asiste nte alguna vez se equivoca, puedes editar el texto en tiempo real escribiendo, o usando comandos como “Borrar” o “Para ” , y simplemente decir “ Enviar” cuando hayas terminad o.



El Pixel 6 también está tomand o prestado un truco de los Ne st Hu bs de Google para responder o rechaza r llamadas sin tener que decir “Ey , Google” primero. Con el poder de Tensor, Google puede usar modelos de vo z de mayor calidad en varias aplicaciones . Y aunque el reconocimiento de voz del Pixel 6 no es perfecto, todas estas funciones funcionan mucho mejor de lo que es peras , y cuando eso ocurre es algo mágico.

Pero para mí, la función que realmente me llama la atención es la de traducción en di recto del Pixel 6, que además puede fu ncionar de diversas maneras . Puedes a ctivar Live Captions para traducir audio y v í deo en tiempo r eal, o usar el M odo I ntérprete o Goo gle Lens en la app de cámara para traducir y ayudarte a salir de un aprieto durante algún viaje . Pero sin du da, mi favorita es la nueva función Live Translate , que funciona en un montón de aplicaciones de mensajería (Mensajes de Android , Snapchat, Signal , Twitter, FB Me ssenger y más) en 11 idiomas diferentes (inglés, francés , Japonés, es pañol, alemán, italiano, port ugués, chino , hindi, polaco, ruso) .

Las cámaras del Pixel 6 son realmente buenas

C omo era de esperar, Google está aprovechando todo e l poder del software y d el hardware en las cámaras del Pixel 6. Tanto el Pixel 6 como el Pixel 6 Pro vienen con la misma cámara principal de 50 mega píxeles y con u na cámara ultra gran angular de 12 MP, mientras que el Pixel 6 Pro cuenta con una cámara telefoto extra con zoom óptico 4x, lo que lo convierte en el primer Pixel en usar tanto un teleobjetivo como un objetivo ultra gran angular.

Puede parecer una locura que Googl e esté llegando a este punto ahora cuando los teléfonos de Apple y Samsung llevan años incorporándolas , pero realmente nos lleva a la conclusión de que e l Pixel 6 es el intento de Google por revitalizar su hardware . Y después de esperar todo este tiempo, viendo l os resultados parece que ha merecido la pena.

D esde fotos tomadas con una luz cegadora hasta imágenes sacadas en plena no che, todo se ve claro y nítido, y el Pixel 6 captura de forma rutinaria más detalle s que cualquiera de sus competidores. En una toma de un solitario árbol , el Pixel 6 Pro no solo capturó mejor los colores y l as venas de las hojas , sino que también capturó unos verdes más profundos y precisos en la hierba circundante. Más tarde , en otra imagen sacada en un callejón, el Pixel 6 Pro real mente me impresionó con una foto que mostraba el rango dinámico del teléfono, mientras que la imagen del iPhone 13 Pro dejaba las hojas y partes del cielo con un aspect o casi de neón . Incluso en una toma tan mundana como un manojo de flores, el Pixel 6 Pro hizo un mejor trabajo al reducir la excesiva saturación , que sigue siendo una de l as debilidades actuales que tienen las cámaras de los teléfonos Samsung.

Y con poca luz, no hay competición que valga , ya que el M odo Noche de Google sigue ganando a todos los demás . Realmente no es toy seguro de por qué los iPhones todavía no tienen un modo dedicado de poca luz , pe ro sin duda necesitan uno, como demuestra el paisaje u rbano nocturno donde el Pixel 6 Pro capturó una imagen más nítida y c olorida sin sufrir tanto por los destellos de lente no deseados.

El zoom óptico 4x del Pixel 6 Pro era muy similar al que ofrecía el Samsung Galaxy S21 Ultra a 4x , lo cual es sen cillamente genial para personas que, como yo, buscan fotografiar objetos lejanos con sus smartphones . Sin embargo, aunque ese alcance se puede extender hasta un 20x gracias a la tecnología Super Res Zoom de Google, en co mparación con el zoom óptico 10x del S21 Ultra, Samsung aún conserva la corona en este apartado . La l ente telefoto del Pixel 6 Pro es buen a , pero la de Samsung es mejor.

Pero Google también incluyó algunas funciones de cámara increíblemente divertidas, como M agic Eraser , Actio n Pan o los modos de larga exposición. Si bien Magic Eraser no es tan poderoso como la función Content Aware Fill de Adobe , resulta mucho más f ácil de usar y hace un trabajo suficientemente bueno como p ara pu blicar en redes sociales.

Sin embargo, el premio a la funció n de cá mara más divertida se lo disputan entre Action Pan y Long Exposure , que simulan técnicas cinematográficas que n ormalmente te llevarían horas o días de práctic a conseguir . Con Action Pan, una imagen típica de un auto móvil en marcha de repente par ec e sacada del último Forza Horizon.

Long Exposure, en cambio, permite que el Pixel 6 cambie por completo el tono de una escena. Una fotografía n ormal sobre el agua puede convertirse en una suave y cristalina cascada que nunca podrías ver sin esta técnica. Está claro que p odrías hacerlo con una estupenda cámara sin espejo, un trípode y algo de software de edición . Pero nunca podrías hacerlo d e forma tan rápida ni tan fácil como aquí, y eso es justo lo que busco cuando hago fotografías con mi teléfono móvil . Y como el Pi xel 6 ahora tiene capacidad HDR , los colores de sus vídeos brillan y destacan más que nunca .

Excelente duración de la batería, extras útiles

E n lo que respecta a la duración de la batería, no estoy seguro de qué resulta más impresionante: el rendimiento diario del Pixel 6 o su puntuación en nuestra prueba de vídeo . En el mundo real, tanto el Pixel 6 como el Pixel 6 Pro acababan el día con un 30% o un 40% de su batería, y eso que a menudo p asaba mucho tiempo probando funciones del teléfono . Sin duda, el chip Tensor de G oogle jue ga un papel importante en la eficiencia energética del Pi xel 6.

En nuestra prueba de batería, el Pixel 6 registró un tiempo excepcional de 18 horas y 56 minutos, que es el segundo mejor tiempo que hemos visto en un teléfono este año, justo detrás del iPhone 13 Pro Max (19:30). Y aunque el Pixel 6 Pro no fue tan impresionante, con una duración de 16:45, empató con el Galaxy S21 Ultra y logró vencer cómodamente al OnePlus 9 Pro (13:54) y a otros cuantos más .

La duración de la batería no es la única mejora energética que obtuvo el Pixel 6. Google también aumentó sus v elocidades de carga a 30 vatios en carga por cable (pero asegúrat e de tener un un adaptador de corriente USB-PD 3.0 de 30 vatios), o hasta 21 o 23 vatios (según el mod elo) cargándose de forma inalámbrica con el cargador inalámbrico de Google . E incluso si no tienes el cargador de Google , todavía tendrías inalámbrica de 12 vatios, lo cual no está nada mal. El Pixel 6 incluso tiene carga inalámbrica inversa, por si necesitas compartir parte de la en ergía de tu teléfono con un dispositivo que lo necesite.

Un énfasis mayor en la seguridad

A día de hoy , admi nistrar la seg uridad digital puede resultar abrumador. Pero una de la s mejores cosas del Pixel 6 es que con su nuevo coprocesador Titan M2 y su nuevo Security Hub, Go og le hace que sea más fácil tapar cualquier agujero, tanto en t u disposi t ivo como online . Recibirás notificaciones si Google detecta que una de t us contraseñas puede habe rse visto comprometida, consejos sob re cómo puede mejorar aún más tu seguridad e incluso una puntuación general para v er qué cómo de bien (o mal) lo estás haciendo.

Google ahora incluso se compromete a cinco años de actualizaciones de seguridad para el Pixel 6 ( el compro miso más largo entre todos los teléfonos Android) m as tres años de actualizaci ones del sistema operativo, por lo que el Pixel 6 debería mantenerse actualizado durante un buen tiempo .

El mejor teléfono calidad precio

Cuando tuve la oportunidad de echar un vistazo al Pixel 6 el pasado agosto, mi gran conclusión fue que es la mayor apuesta de Google sobre un teléfono Pixel hasta la fecha. Y después de probar el Pixel 6, no resulta difícil ver por qué. Más que cualquier dispositivo de Google an terior, el Pixel 6 demuestra el poder y el potencial del aprendizaje automático . Realmente hay mucho más en el rendimiento que obtener buenas pu ntuaciones en los benchmarks , pero para que esto suceda, necesitas un software inteligente y un hardware optimizado para que todas las aplicaciones y funciones brillen. Y e l Pixel 6 cumple a la perfección .

Si todo lo que te impor ta es obtener el mejor teléfono p or lo que pagas , el Pixel 6 es la opción ideal. Es un buque insignia de los pies a la cabeza . Ofrecerá un rendimiento a prueba de bombas, una estética cuidada, una buena seguridad y una de las mejores cámaras q ue podrás conseguir en un teléfono hoy en día . Y encima todo esto con un precio muy por debajo de lo que podría costar un iPhone 13 o un Galaxy S21. Y e ste Pixel 6 Pro es básicamente un S21 Ultra más asequible sin soporte para un lápiz óptico y con un software mucho mejor. Honestamente, ¿qué tiene que no te vaya a gustar ? Si estás buscan d o el mejor teléfono calidad-p recio, no hay motivos para buscar otro .