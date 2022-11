El precio de Bitcoin se deslizó a solo $ 15,680 el martes por la mañana, el nivel más bajo en más de dos años para la criptomoneda. Y la mayoría de la gente espera que el precio continúe cayendo sustancialmente ya que los operadores temen que las consecuencias de la implosión de FTX, que alguna vez fue la segunda plataforma criptográfica más grande del mundo, podría tener más víctimas.



FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, menos de una semana después de que el CEO rival Changpeng “CZ” Zhao de Binance intentara vender más de USD 500 millones del token criptográfico nativo FTT de FTX. CZ ni siquiera pudo cobrar el token debido a la falta de liquidez en FTX, lo que expuso accidentalmente el hecho de que ninguna de estas criptomonedas realmente vale nada. FTT se cotiza actualmente a $ 1.26, un 97% menos que hace un año cuando se cotizaba a más de $ 50.

FTT no fue la única moneda digital creada por el ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried para sus empresas FTX y Alameda Research. El llamado “JP Morgan of crypto”, como le gustaba llamarlo a CNBC, también creó otro token llamado Serum, que se usó como moneda real en lugar del dinero de Monopoly que en realidad era. De hecho, FTX incluyó $ 2.2 mil millones en Serum en su balance antes de que implosionara, según el Financial Times. El suero se cotiza actualmente a $ 0,23, un 12% menos en el día y un 95% menos que hace un año.

FTX se valoró anteriormente en $ 32 mil millones, pero tomó solo una semana para que se desplomara, causando efectos dominó que aún se sienten en todo el panorama criptográfico. Como ejemplo, la compañía de criptomonedas Gemini, según se informa, está luchando por recaudar efectivo y advierte que podría declararse en bancarrota en el futuro. Gemini tenía aproximadamente $ 175 millones en una cuenta FTX, según Bloomberg News, dinero que es poco probable que vuelva a ver.

Otras criptomonedas importantes además de Bitcoin también se desplomaron el martes por la mañana, incluido Ethereum, que actualmente se cotiza a $ 1,085, un 2,78% menos que 24 horas antes y un 74% menos que hace un año. La criptomoneda BNB de Binance, la tercera moneda más popular, se cotiza a $ 254, un 1,3% menos que hace 24 horas y un 55% menos que hace un año. XRP cotiza al alza un 3,6 % en el día a 0,36 USD, pero sigue bajando más del 65 % con respecto al año anterior.