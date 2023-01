El streaming de juegos de Nvidia GeForce Now llega a los automóviles

We may earn a commission from links on this page.

By

El próximo campo de batalla en el mundo de los videojuegos parece ser el automotriz, y no me refiero a los videojuegos de carreras de autos, sino a que las plataformas de videojuegos por streaming están llegando a los automóviles. Durante la CES 2023, Nvidia ha anunciado que GeForce Now ahora también estará disponible en vehículos eléctricos.

GeForce Now es el servicio de juegos en streaming del gigante del hardware y las tarjetas de video (o gráficas). Esto permite tener acceso a juegos “Triple A” y de última generación en cualquier dispositivo, ya sea un smartphone, una tablet, un Smart TV o una computadora portátil o laptop, vía streaming, eliminando la necesidad de tener un hardware de última generación o una consola de videojuegos para acceder a juegos modernos.

Ahora, la compañía ha firmado un acuerdo con tres fabricantes de autos para llevar GeForce Now a sus modelos eléctricos más nuevos: el fabricante surcoreano Hyundai (también propietaria de Kia), la compañía de autos eléctricos de lujo Polestar, y el fabricante chino de autos eléctricos BYD.

Advertisement

Al contar con acceso a GeForce Now, esto significa que los propietarios de los autos eléctricos podrán jugar a partidas vía streaming de juegos como Cyberpunk 2077, Fortnite, Metro Exodus y Assassin’s Creed Valhalla, entre muchos otros, directamente en la pantalla de sus autos y usando un control remoto. La idea es que puedan jugar mientras el auto está en una estación de recarga de batería, o incluso que los pasajeros del asiento trasero puedan jugar durante los viajes largos, en modelos con pantallas traseras.

Por supuesto, la disponibilidad del acceso a juegos vía streaming en el auto dependerá de la conexión a redes móviles, algo que varía dependiendo del territorio. Sin embargo, de este modo Nvidia se suma a Steam entre las plataformas de juegos que están presentes en autos eléctricos, ya que la plataforma de Valve llegó a los Tesla más modernos a finales de 2022. [Nvidia vía Verge]