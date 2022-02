Durante una década, Star Wars: The Old Republic ha estado contando una historia sobre la batalla cíclica entre los Jedi y los Sith, República e Imperio. Por eso, llegados a este punto resulta normal que sus héroes y villanos comiencen a mirar con otros ojos los orígenes de este conflicto.

Para celebrar el lanzamiento de The Legacy of the Sith, la última expansión del videojuego Star Wars: The Old Republic, Bioware ha lanzado “Disorder”, la última de una larga lista de gloriosas cinemáticas que han ido con el juego durante estos años . ¿Tienen algo que ver visualmente con el videojuego ? Definitivamente, no. ¿Son tremendamente chulas ? Sin lugar a dudas .

Lo que hace que “Disorder” sea grandiosa es que no necesitas estar familiarizado con lo que está sucediendo en The Old Republic para entender la trama . Quizás puedas estar algo confundido al ver cómo Darth Malgus, el tipo que se parece a Vader sin casco, ataca a sus supuestos aliados , pero est o no es realmente importante. Pero además de ofrecernos un épico combate de sables láser (copiando el cambio de mano de Rey en The Last Jedi y todo ), “Disorder” cuenta cómo el sistema de los Jedi falla a todos aquellos a los que pretende servir.

Disorder cuenta cómo cambia la relación entre un Maestro Jedi y su aprendiz cuando este último se da cuenta de la crueldad del sistema de reclutamiento de los Jedi con los niños sensibles a la Fuerza, a los que obligan a dejar atrás a sus familias . Aunque este es el trasfondo del duelo entre Malgus y sus enemigos Jedi, es uno de los fallos de la Orden Jedi que se también hace patente en las películas . Podemos ver el conflicto de la joven padawan Sa’har cuando ve cómo convirtieron a su hermano en un esclavo después de que los Jedi lo abandonasen a su suerte, o cuando su maestro se vuelve contra ella sin una pizca de comprensión. Pero lo más interesante de todo es que Malgus decide no matar a la joven padawan para que tenga la oportunidad de ver las cosas desde su punto de vista, y que se de cuenta de las contradicciones que tiene el enfoque milenario de los Jedi .

Resulta divertido ver cómo otras obras de Star Wars van volviéndose críticas con la estructura y los dogmas de la Orden , un ideal que muchos habíamos mitificado .

La nueva expansión de Star Wars: The Old Republic, Legacy of the Sith, ya se puede jugar.