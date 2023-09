Hay una nueva cosecha de looney tunes en proceso en Acme Looniversity dirigido por Babs y Buster Bunny junto con sus amigos Hamton, Plucky, y Sweetie, quienes pueden parecer familiares pero están recibiendo el tratamiento de reinicio en un completamente nuevo pequeños dibujos animados mostrar transmitiendo en Max.

Steven Spielberg Tiny Toons Looniversidad reintroduce los personajes clásicos que quizás recuerdes de la ’ 90 s Pequeñas aventuras de dibujos animados series. io9 recientemente se reunió con Eric Bauza (Buster Bunny), David Errigo Jr. (Hamton J. Pig and Plucky), Tessa Netting (Cariño), y el showrunner Nate Cash para hablar sobre el nuevo programa, que toma un enfoque diferente al programa que conocías. Eso f sigue Babs, Buster y sus amigos cuando ingresan a su primer año en Acme Loo y Surgen travesuras de amistad a medida que aprenden de sus icónicos mentores de Looney Tunes (interpretados por legendarios actores de voz y pequeño dibujo animado alumnos Jeff Bergman, Candi Milo, Bob Bergen, y Cree Summer).

Sabina Graves, io9: Creciendo mirando el programa, tengo recuerdos inconfundibles de Baby Valiente sketches como “Elelator sube, Elelator baja” o “El agua baja por el hooole” Definitivamente molesté a mis padres con eso. Para empezar fuera, quiero saber, Cuales son tus recuerdos centrales de Pequeñas aventuras de dibujos animados?

David Errigo Jr.: ¡Sí, seguro! El mío no lo era”. agua baja por la hooole», yo Era “la bola bajaba por el hooole”, era el putt. putt one. Y no puedo decirte la cantidad de veces que mi hermana y yo vimos Cómo pasé mis vacaciones teníamos ese VHS. Lo rompimos, como si acabáramos de matar esa cosa. Y no sé si sabes esto, pero recientemente descubrí que no lo es Tiny Toon Adventures: Cómo esPente mis vacaciones de verano, es solo: Cómo pasé mis vacaciones. Es un Mandela pleno efecto.

Eric Bauzá: Siempre canto en mi cabeza el tema musical de Weenie Burgers: “Pecho B incitadores. Son muy divertidos de comer. Si miras muy de cerca, incluso puedes encontrar algo de carne”. Oye, solían tener algunos chistes raros en ese programa. broma de boceto impulsado, definitivamente, en contraste con nuestro programa, que, creo, es obviamente una gran oportunidad para una inmersión más profunda en estos personajes, desarrollando los personajes [mientras] aún haciendo algunos guiños al original. ¡Recuerdo muchos! Quiero decir, fue una de las razones por las que correría a casa después de la escuela, para mirar pequeños dibujos animados en la TV.

Tessa Red: Sí, tengo un recuerdo central. Dibujos animados del sábado por la mañana, mi hermana y yo escuchando la pequeños dibujos animados tema y simplemente correr por nuestra sala. Nos simplemente nos entusiasmó, No sé qué fue — a y entonces simplemente estaríamos viendo los chistes y luego contándoselos entre sí, o las canciones, cantarlas entre ellos. Fue muy divertido. Y solo espero que esta próxima generación pueda tener tanto Divertirme con estos personajes, como si tuviera que hacerlo. Así que eso es todo lo que quiero. Quiero que amen a estos personajes tanto como yo.

io9: Nate y Eric, ¿Podemos hablar un poco sobre la nueva versión de Buster y Babs? aquí ellos hacer tener un relación como hermanos, que es diferente del programa original. ¿Qué pueden esperar los fanáticos de la nueva dinámica?



Nate Cash: Sé que [showrunner] Erin Gibson quería explorar una relación menos contenciosa [y] tener dos personajes que se tienen el otro En el programa original, eran como parejas románticas potenciales y coquetas y creo que ella desde el principio no quería hacerlo. explora ese aspecto de los dibujos animados coqueteando entre otros.



Bauzá: Simplemente muestra otra forma de ver su relación. Siempre pensé que posiblemente estaban relacionados. Podía verlos como hermano y hermana. Para mí, incluso como fan original, estaba como: Sí, ya sabes, podría haberlos visto de cualquier manera”. Y me gusta que simplemente aporta otra dimensión y otra forma de contar una historia con estos personajes. Me gusta lo vulnerable que es Buster. es, Solo porque cuando lo ves sin Babs realmente tiene un efecto en él. Me gusta cómo no siempre es tan genial. como un pepino o el líder típico como lo recordamos . Me gusta que hay más dimensión y más que explorar en ese sentido— t Que no siempre tiene el control y que necesita a sus amigos y a su hermana para sentirse completo.

io9: ¡Totalmente! Me encanta cómo en En los episodios, cada personaje busca a sus mentores, particularmente a Buster, que admira a Bugs Bunny. ¿Eso te pareció de alguna manera meta? Ya sabes, un¿Hay alguien que tenga que ser todos estos personajes? Lo mismo para Tessa y Eric, ¿fue una locura ponerse estos zapatos Tooney?

Bauzá: Soy muy afortunada. Ya ni siquiera lo cuestiono. Trabajo con Jeff [Bergman] todo el tiempo. Y como sabemos, Jeff es la primera persona para enfrentarse a Bugs Bunny después del fallecimiento de Mel Blanc’ 89. E incluso cuando era niño, aunque sabía que no era Mel, siempre admiré lo talentoso que era Jeff. Sé que fueron él y Bob [Bergen], personas como Candi Milo y Billy West, todas las personas que conservaron estos looney tunes personajes vivos durante los 40 años después de la fallecimiento de Mel Blanc, para hacer estos personajes de 80 años. Les agradezco mucho y estoy agradecido por que mantuvieron a estos personajes suficientemente vivos el tiempo suficiente para que yo me una a la mesa y para que Tessa se una a la mesa. Ya sabes, es una locura sentir realmente que es la vida imitando el arte imitando la vida que nos ponemos a trabajar con estos mentores nuestros, que en realidad son los mentores del programa. Cuando escuché que tanto Bob como Jeff eran volver a esos papeles en este espectáculo, es simplemente poético para ellos porque [Pequeñas aventuras de dibujos animados] fue prácticamente como la primera vez que habían hecho estos personajes profesionalmente después del fallecimiento de Mel Blanc. Así que estoy muy feliz y emocionado de verlos y escuchar como estos respetados personajes que han sido conocidos durante tanto tiempo.

Red: Oh, Dios mío. Bueno, Candy es mi pájaro héroe, y solo quiero hacerle honor, hacerle justicia porque ella es Es tan increíble que ella puede expresar tantos personajes icónicos. Simplemente me inclino ante ella y esto es tan genial. cosa, porque esta es la primera caricatura que he hecho en toda mi vida. Y Sweetie está aprendiendo a ser una caricatura en universidad, y estoy aprendiendo cómo ser una caricatura de estos icónicos actores de voz. Así que, de nuevo, es muy meta, muy loco, pero una experiencia tan increíble que no la cambiaría por nada. Es un sueño.



Errigo: Curiosamente, mi inspiración fueron definitivamente los originales. Y digo gracioso porque no volví a escucharlos antes. Hice la audición. Lo que recuerdo como suenan los personajes, eso es con lo que audicioné. Mi memoria está claramente mejorada porque No suena nada como Don Messick o Joe Alaska o lo que recordaba de ellos, creo que le dieron una especie de esencia a quienes están en el adentro. Y luego regresar con un sonido y inclinarse en eso fue muy divertido. Y tú sabes, le dimos a Hampton solo un poquito de dulzura sureña y esas cosas y es simplemente un tipo encantador. Y luego, por supuesto , con Plucky, simplemente se ama a sí mismo en la mejor manera. T la diferencia entre ese P suerte que recuerdo h anuncio ese ceceo hacia adelante, y mi P suerte tiene más de ese ceceo lateral.

io9: Ya sabes, en el original, definitivamente se sentía más como una obra de teatro.espectáculo impulsado. ¿Qué influyó en la decisión de hacer esta era? más episódico, con ¿temas generales?

Efectivo: Creo que la idea era centrarse más en los personajes y hacerlo como un set de comedia. arriba, como en el programa original, la premisa en la secuencia del título principal es que irán a Acme Looniversity para ganarse su caricatura. grado. Y los episodios realmente no se centraron demasiado en eso. Creo que al inclinarnos hacia eso, nos volvemos como una A completa y una B arco de estos caracteres, [que] Sonaba como una dirección divertida a seguir.

Tiny Toons Looniversidad corrientes en ella s enteridad el Max septiembre 8; en septiembre 9 también se estrenará en Cartoon Network, con nuevos episodios que estrenan cada semana.

