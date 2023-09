¿Qué lugar tienen los medios físicos en nuestro mundo totalmente digital?

Hay pocos lugares en este mundo donde a las cosas muertas se les ofrezca un lugar tan promocionado entre los vivos. Si tuviera que arreglar mi Para nadie, mi primer pensamiento aterriza en las Catacumbas de París, las antiguas canteras convertidas en galería morbosa de los estantes de huesos anónimos. . En ese enorme memento mori, los cráneos de parisinos muertos hace mucho tiempo son el manto de innumerables fémures y tibias, cada uno con las marcas. de su dueño original.

No hay mensaje a un solo hueso, pero juntos es como si cada una de esas calaveras gritara al unísono “Recuerda yo.» A lo largo del camino a través de las catacumbas, un letrero en latín lee “Memento novissimorum, noli oblivisci”. En una traducción libre al inglés, dice “Recuerde el último, no lo olvides».

Scarecrow Video es las catacumbas del cadavérico mundo de los medios físicos, aunque es mucho más entretenido y gratificante. lugar para estar que los melancólicos túneles debajo de París. Cada centímetro de la tienda está cubierto de la cabeza al suelo con DVD y VHS. Allí son Pasillos dedicados al anime, películas de espías, chopsocky y géneros aún más esotéricos. La sección de cine extranjero tiene títulos de los países donde se proyecta la película. cultura obtiene Poca o ninguna atención, como Eritrea. Hay más de 146.000 títulos entre esos montones, que van desde éxitos de taquilla recientes hasta películas extrañas. , como un antiguo video de capacitación sobre cómo usar Windows 95 de Microsoft alojado por Amigos miembros del elenco Jennifer Aniston y Matthew Perry.

Sí, eso existe, y como me dijo la presidenta y tesorera de Scarecrow Video, Kate Barr (si tienes curiosidad, no, no hay relación) En una entrevista telefónica a principios de este mes, es tan divertido y extraño como puedas imaginar. Scarecrow es la única tienda de alquiler de videos. dejado en todo Seattle, Washington.

Y si bien no se puede pedir por correo un hueso de dedo en París, famosa morgue, puedes solicitar uno de los DVD de Espantapájaros a través de la publicación. La tienda, un sitio cultural sin fines de lucro desde 2014, es la última tienda independiente que ofrece la opción para personas mayores multimedia, concretamente VHS y DVD, a las casi 734.000 personas que viven en la ciudad. Este mes, la pequeña tienda, con su laberinto de estanterías revestidas de DVDs—se convirtió en uno de los últimos servicios en ofrecer alquiler de DVD físicos a todo los EE.UU.



“Para las personas que buscan un título muy específico que no pueden localizar, las personas que son amantes del cine o se obsesionan con un director o actor en particular y quieren ver su filmografía completa, somos el lugar que lo tendrá”. dijo Barr.

El servicio de DVD por correo de Scarecrows se puso en marcha a principios de septiembre como parte de una iniciativa de recaudación de fondos de varios años para dar nueva vida a los pequeños. negocio. La empresa gastó más de 350 000 dólares en la creación de un nuevo sitio web y en el desarrollo de un programa que les permitiría enviar DVD a los 50 Estados Unidos. En un golpe de lo que puede ser suerte o ajuste de cuentas inminente, Netflix declaró oficialmente los últimos DVD para su servicio de alquiler de discos. sería acurrucándose en los buzones de suscriptores este mes.Barr dijo que su fecha de anuncio original fue en abril antes de que se retrasara, aproximadamente al mismo tiempo que Netflix anunció por primera vez que retirando su servicio de DVD. El último DVD de Netflix salió esta semana .

En comparación, el servicio de DVD por correo de la pequeña tienda es más caro que la antigua oferta de Netflix con una tarifa fija de envío de 12 dólares, y mientras Scarecrow tiene muchos más títulos disponibles que Netflix en su apogeo, Barr dijo que tienen menos copias de cada película o programa. Los clientes tienen un límite de seis DVD a la vez, y todo se envía en plástico duro para preservar la integridad de cada disco. Se espera que los clientes, por su parte, Cuida cada copia como si fuera un tesoro. De esa manera, Netflix Este modelo es muy diferente de lo que Scarecrow quiere ofrecer. Además, no tienes que preocuparte por compartiendo una contraseña.

“Netflix fue un líder en pérdidas”, explicó Barr. “Nuestra colección es tan única. No tenemos, ya sabes, 500 copias de la misma película. Tenemos una, tal vez dos copias de varias películas, tal vez más si son populares. Tuvimos que averiguarlo cómo hacer esto de una manera en la que básicamente no desangremos nuestra colección”.

Más que nada, el servicio es para cinéfilos, aquellos que quieren ver algo que no pueden conseguir fácilmente o les cuesta encontrar cualquier servicio de streaming actual. Es para personas que quieren ver una película con la serenidad sin anuncios, que encuentran la limitación de tener solo una cierta cantidad de películas o programas para ver a la vez, en muchos sentidos, es liberador.

¿Los medios físicos llegaron para quedarse?

Aunque el número de videoclubs ha aumentado disminuido en las últimas décadas, hay algunas empresas sosteniendo la antorcha de los medios físicos. Scarecrow no es la primera pequeña tienda en tampoco alquile por correo. La casa de Chicago facetas También cuenta con su propio servicio de alquiler desde hace dos décadas mientras la pequeña tienda Películas del siglo XX Ubicada en Bristol, Reino Unido, también cuenta con un pequeño servicio de correo.

El último gran servicio de alquiler de DVD físicos sigue siendo Redbox, con sus grandes máquinas expendedoras de discos que todavía se encuentran fuera de los extraños 7-Eleven o de gasolina. estación. La empresa en misma era comprado por Chicken Soup for the Soul Entertainment hace un año por 375 millones de dólares y en un correo electrónico a Gizmodo, La compañía afirma que todavía tiene 29.000 quioscos en todo Estados Unidos y 40 millones de miembros leales activos que todavía regresan en busca de los últimos éxitos. CSSE ha dicho que quiere reducir los costos para compensar su compra de Redbox.

Pero si bien todavía hay opciones para encontrar un disco de las últimas versiones, hay muchas menos oportunidades para descubrir versiones antiguas, olvidadas o medios de nicho. Servicios como El canal de criterio y Turner Películas clásicas mantener Algunas películas antiguas en circulación, pero es ni siquiera lo suficiente para abarcar toda la producción mediática mundial durante el siglo pasado; ni siquiera cerca.

El problema, como siempre, es la concesión de licencias. Es un proceso costoso y que requiere mucho tiempo. Esforzarse por encontrar todos y cada uno de los grupos de derechos humanos y luego pagarles por el privilegio de transmitir alguna película extranjera olvidada. Los medios físicos que ya han sido fabricados están todos cuidados. Y sí, existe la piratería, pero ni siquiera los archivos cinematográficos en línea más grandes pueden encontrarlo todo, especialmente cosas que no han sido digitalizadas. Diablos, hay más polinización cruzada entre bibliotecas piratas y titulares de derechos de lo que a esas empresas les gustaría admitir.

Los servicios de alquiler de vídeos no necesariamente tienen que preocuparse por los derechos. Después de todo, estás pagando por alquilar una copia de la película, no el derecho mostrar esa película en público. Empresas como Netflix también están en deuda con sus resultados. No pagarán por licenciar una película negra. -y blanco Película independiente de la China de posguerra si a pocos les interesa.

“Para nosotros, eso simplemente no es un criterio”, dijo Barr. “Una vez que está en nuestra colección, está en nuestra colección, no revíselo y podelo”.

Pero existe un problema con los medios físicos, uno que empeora cada año. Los DVD y las cintas VHS se degradan con el tiempo. Hay organizaciones sin fines de lucro trabajando para fracaso lo conocido como “magnético crisis de los medios” digitalizando tantos casetes como sea posible. La Biblioteca del Congreso y otros grupos han trabajado para digitalizar películas para añadir a la colección permanente, pero la naturaleza selectiva de la preservación naturalmente deja fuera lo extraño y lo extraño, lo indie y lo olvidado.

Barr dijo que su tienda ha trabajado para obtener subvenciones para ayudar a digitalizar algunas de las partes más raras de la colección de Scarecrow para lugares como el Archivo de Internet, pero aun así, la digitalización no es una solución mágica. Incluso el contenido digitalizado necesita evolucionar, ya sea migrando a un nuevo disco duro. o a un formato de archivo más nuevo. La Biblioteca del Congreso tiene mucho más contenido que Scarecrow, pero los EE. UU. El archivo más grande no tiene la costumbre de enviarle por correo contenido a pedido.

Aunque soy sólo uno de los millones que recordar Vídeo de Blockbuster con cariño, todos tenemos que admitir que el streaming llegó para quedarse, al menos mientras algunos nuevos servicios no lleguen y arruinen el todo el paradigma de las películas caseras una vez más. Barr dijo que cree que los medios físicos todavía pueden tener un lugar hoy, incluso si muchas personas han evitado por completo su reproductor de DVD desde hace mucho tiempo.

“Nosotros en el vídeo del Espantapájaros , cada persona en Scarecrow V transmisiones de vídeo, además de ver montones y montones de Blu-rays, DVD y VHS porque es solo una parte de nuestra cultura visual ahora», dijo .

I Si juntas Netflix, Amazon y Hulu, podrías tener 42.000 títulos en oferta, incluidos originales, y hay muchos, muchos más DVD. en la colección de Scarecrow, y un poco más de 106.000 de ellos están disponibles para el servicio de alquiler por correo. Desafortunadamente , no puedes poner sus manos en esa rara Amigos Instrucciones de Windows 95 o cualquier otro DVD o casete poco común, a menos que viva lo suficientemente cerca para alquilarlo en persona. .Esos DVD especiales y todas las cintas VHS deben quedarse con Scarecrow simplemente porque son demasiado valiosos para confiarlos a sus caprichos. de USPS. Aún así, Barr dijo que Scarecrow va a seguir así y ver hasta dónde pueden llevar su pequeña empresa. Y oye , debería quedar algo especial para las personas que hacen el viaje hasta la tienda.

“A menos que todos caigamos al océano, todavía estaremos aquí”, dijo Barr.

Memento novissimorum, de hecho.