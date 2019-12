Es hora de que dejes de comprar dispositivos con puerto microUSB

Foto : Sam Rutherford ( Gizmodo )

Lo más probable es que ya hayas hecho muchas compras de regalos para la temporada de fiestas, pero si eres como yo y has comenzado tarde, te imploro que no compres ningún dispositivo que tenga un único puerto microUSB.



Por supuesto, entiendo que a veces simplemente no tienes otra opción, pero a menudo sí existen alternativas, y en algunas situaciones la mejor idea es simplemente optar por algo con USB-C, ya sea para regalar o para tu uso personal.

En mi caso, se me presentó este problema cuando estaba a punto de comprar un Kindle para mi esposa. Me encontraba esperando en la fila a punto de pagar e irme cuando recordé que, dado que cada modelo del Kindle, incluso el más caro (Oasis, de 250 dólares), todavía depende de un puerto microUSB, lo que significa que regalar uno es esencialmente condenar a alguien a que lleve un cable microUSB dando vueltas durante los próximos cinco años o más. Y como entusiasta de la tecnología, eso es algo que simplemente no puedo hacer con buena conciencia.

Mira todos esos gloriosos puertos USB-C. Foto : Sam Rutherford ( Gizmodo )

Sé que ha sido una transición algo difícil, ya que los dispositivos se han cambiado muy lentamente a USB-C, pero por fin estamos acercándonos a un punto en el que realmente tenemos un cable/puerto que funciona para todo. Prácticamente cada smartphone nuevo, que no sea un teléfono económico de menos de 250 dólares, viene con un puerto USB-C. Lo mismo ocurre con la mayoría de las computadoras portátiles, incluyendo toda la línea de MacBooks de Apple e incluso todos los iPad Pro. La mayoría de los auriculares inalámbricos de hoy en día vienen con estuches de carga que cuenta con un puerto USB-C, e incluso los fabricantes de periféricos como Logitech están cambiando los puertos microUSB en sus teclados y ratones por USB-C.



Puede que esto no parezca un problema grave, pero en un reciente viaje al extranjero, lo único que necesitaba para mantener todos mis dispositivos llenos de energía era un par de bloques de alimentación y dos cables: un cable USB-C de doble cara y uno tipo USB-A a C. De hecho, desperdicié más espacio llevando adaptadores de energía internacionales, lo que realmente no necesité porque casi todos los hoteles en los que me alojé tenían puertos de alimentación USB Tipo A, además del enchufe típico del país.

Claro, agregar un cable más no es un gran problema, pero sigue siendo realmente molesto si la única razón por la que necesitas ese cable es para cargar un solo dispositivo desactualizado. Y para las personas que usan el ecosistema Apple, las cosas podrían ser aún más frustrantes, porque además de necesitar cables USB-C para cargar MacBooks y cables Lightning para iPhones y iPads normales, es posible que tengas que llevar un tercer conjunto de cables para soportar dispositivos microUSB, agregando aún más cosas y estorbos a su bolso.

Las compañías que todavía usan microUSB son unas tacañas. Foto : Sam Rutherford

Me pregunto: ¿por qué las empresas continúan usando microUSB? Por lo general, cuando pregunto a las compañías al respecto, los representantes me afirman que se debe a que ya hay tantos dispositivos microUSB en el mercado, que prefieren usar el puerto que hoy en día se encuentra en la mayor cantidad de gadgets. Siendo sinceros, esta es una mentalidad derrotista, porque de este modo las empresas nunca cambiarían a algo nuevo.



También creo que es una mentira, porque la verdadera razón por la que a las empresas no les gusta el USB-C tiene que ver con el dinero. Poner un puerto microUSB en un dispositivo cuesta unos centavos por dispositivo, mientras que la actualización a USB-C puede costar entre cuatro y 10 veces más porque es un puerto más nuevo. Y si tomamos en cuenta un costo adicional de entre 15 y 25 centavos por dispositivo y lo multiplicamos entre cientos de miles o incluso millones de unidades, podemos ver por qué las compañías pueden querer tomar el camino barato y fácil.

Continuar colocando puertos microUSB en los dispositivos nuevos simplemente porque es tradicional es una porquería. Cada nuevo dispositivo que se lanza al mercado con puertos desactualizados está evitando que USB-C se convierta en el estándar universal con que la gente ha esperado durante décadas.

Afortunadamente, hay un poco de luz al final del túnel, porque si bien cada lector de libros electrónicos que Amazon fabrica aún cuenta con microUSB, la compañía incluyó USB-C en una de sus nuevas tablets Fire HD 10 de 2019. Y es una situación similar para los mandos de consolas. A pesar de que los mandos estándar de PS4 y Xbox One usan microUSB, Microsoft dio un pequeño paso hacia el cambio al poner USB-C en el nuevo mando Xbox Elite Controller Series 2. Y es que es muy extraño que Nintendo, de todas las compañías, se ha dedicado a usar USB- C mientras que muchos otros continúan rezagados.



Desafortunadamente, el último mando de gama alta de Microsoft para Xbox cuesta 180 dólares, que es más de tres veces el precio de un mando estándar de Xbox One, por lo que realmente no vale la pena el dinero si lo único que te importa no es deshacerte de los cables microUSB. En situaciones como esta, donde no se tienen muchas opciones, lo ideal podría ser analizar cuánto realmente necesitamos algo, y con qué frecuencia usaremos ese dispositivo durante el próximo año.

Hay adaptadores que pueden convertir microUSB a USB–C. Foto : Sam Rutherford ( Gizmodo )

En 2020 aún más dispositivos vendrán de fábrica con USB-C, para que las empresas no corran el riesgo de ser avergonzadas por ser tacañas y anticuadas. También estoy dispuesto a apostar que Amazon comenzará a poner USB-C en todos los Kindles y la mayoría de sus otros dispositivos en el futuro, por lo que si puedes aguantar un poco más antes de comprarlo, tendrás menos dolores de cabeza en el futuro. Y si eres un jugador, tal vez quieras saltarte la compra de un nuevo mando este año, teniendo en cuenta que Sony y Microsoft tendrán nuevas consolas a la venta a finales del próximo año.



Uno de los mayores beneficios de la tecnología es poder simplificar la vida de las personas. Pero en este punto, comprar nuevos dispositivos con microUSB hace las cosas más complicadas, no menos. A veces es posible que no tengas otra opción, pero en el caso de que la tengas, te imploro que no compres la alternativa con microUSB.

En cuanto a mi esposa, le conté mi dilema y, afortunadamente, estuvo de acuerdo. Para ella, mantener su Kindle actual incluso con una pequeña muesca en su pantalla (el motivo por el que quería comprarle uno nuevo) fue menos molesto que comprar un Kindle nuevo con ese puerto microUSB que ya debería estar muerto. Ahora solo tengo que pensar en otra cosa para regalarle, y se me acaba el tiempo.