Los investigadores del sueño abordan la eterna pregunta: ¿Es malo pulsar la función de repetición?

Pulsar el botón de repetición de la alarma del despertador podría estar bien, sugiere una nueva investigación de esta semana. En un par de estudios, Los científicos encontraron evidencia de que la mayoría de las personas pulsan regularmente la función de repetición de alarma y que este hábito no parece perjudicar notablemente nuestro sueño. incluso podría ayudar a algunas personas a estar más alerta por la mañana.

La investigación fue realizada por científicos de Suecia y Australia, dirigida por Tina Sundelin, psicóloga e investigadora del sueño en la Universidad de Estocolmo. A veces era una ávida dormidora. Y, como muchas personas, hacía tiempo que había oído hablar de los supuestos efectos negativos de la siesta para la salud. Pero Cuando Sundelin miró más profundamente, no pudo encontrar ningún dato real que respalde esta afirmación.

“Como investigadora del sueño, traté de encontrar la evidencia detrás de esto y no pude encontrar ni un solo estudio”, le dijo a Gizmodo en un correo electrónico.

Para comprender mejor el sueño, ella y sus colegas decidieron realizar dos estudios. En el primero, encuestaron a más de 1.700 personas en línea sobre sus Hábitos de sueño. El 69 % de los encuestados informaron haber usado el botón de repetición de alarma de su alarma o haber configurado varias alarmas al menos parte del tiempo. Los que dormían eran generalmente más jóvenes que los que no dormían y tenían más probabilidades de ser noctámbulos. También informaron que dormían un poco menos entre semana (alrededor de 13 minutos). menos) y tener más somnolencia matutina. Pero, lo que es más importante, no hubo una diferencia significativa en la calidad promedio del sueño informada por ambos grupos.

“La razón más común para dormir es sentirse demasiado cansado para despertarse, pero muchos también duermen porque se siente bien”, señaló Sundelin.

En el segundo estudio, el equipo reclutó a 31 personas que dormían habitualmente para ser monitoreadas de cerca en un laboratorio del sueño durante tres noches no consecutivas. . Después de la primera noche de sueño normal, cada participante durmió una noche y se le permitió dormir y el otro no pudo dormir. . Al día siguiente, los voluntarios realizaron pruebas cognitivas simples en la mañana y la tarde.

Los investigadores no encontraron ninguna diferencia significativa en los niveles de la hormona del estrés, la somnolencia matutina, el estado de ánimo y la estructura general del sueño de las personas, ya sea que durmieran o no. Las personas perdían unos seis minutos de sueño cuando dormitaban, pero también era menos probable que se despertaran de un sueño profundo, lo que puede empeorar nuestro inercia del sueño—el aturdimiento temporal que sentimos cuando nos despertamos. Y las personas, en promedio, incluso tuvieron un desempeño ligeramente mejor en varias pruebas cognitivas por la mañana cuando dormían, lo que sugiere que eso los hacía estar más alerta.

El trabajo del equipo, publicado El miércoles en el Journal of Sleep Research es uno de los primeros en examinar los efectos de la siesta. Pero sus hallazgos generalmente se alinean con otro estudio publicado El año pasado, se descubrió que los dormilones no dormían significativamente menos ni se sentían más somnolientos en promedio que los no dormilones. Así que, como mínimo, Parece que la siesta no perjudica a las personas que la practican regularmente. E incluso podría ser un comportamiento adaptativo para las personas a las que les gusta dormir más tarde por la noche o necesitar más tiempo por la mañana para disminuir su inercia del sueño, teorizan los autores.

“No recomendaría a aquellos que no duermen que comiencen a hacerlo, pero para aquellos que encuentran que dormir es útil (o lujoso) existe una No hay motivo para parar, siempre y cuando no sea excesivo y mientras duermas la cantidad de sueño que necesitas (y ¡tal vez siempre y cuando no interrumpas el sueño de quienes te rodean!), dijo Sundelin.

Lo ideal es que los estudios futuros sobre la siesta consideren muestras de mayor tamaño o intenten rastrear los efectos a largo plazo de la siesta, añadió. y su equipo ya están investigando otras formas en que se puede alterar el sueño de las personas y cómo puede afectar su comportamiento de vigilia. estudiando los efectos de la inercia del sueño en médicos que duermen de guardia.

