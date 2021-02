Buscando objetos perdidos en una playa con u detector de metal. Foto : Voyagerix ( Shutterstock )

Cuando el actor de Two and a Ha lf Men John Cryer perdió su anillo de boda en la playa creyó que nunca más lo volvería a ver. Cryer decidió apostar por los servicios de un buscador profesional de anillos. Sí, tal cosa existe, y no es un chifado solitario sino parte de una curiosa comunidad internacional: The Ring Finders.



El actor aún recuerda con estupor como pocos días después de su pérdida quedó en la playa con Chris Turner. Turner, armado con un detector de metales se diço un paseo por la zona en la que Cryer creía haber dejado caer la joya. Minutos después se agachó, recogió algo de entre la arena y se lo tendió a su sorprendido cliente. “¿Es este el anillo que andabas buscando?” Sí que lo era.

Turner es el fundador de The Ring Finders, una comunidad internacional de personas que lleva casi tres décadas dedicada a recuperar anillos perdidos en arenales a lo largo y ancho del globo. Aunque muchos de sus miembros están concentrados en Estados Unidos, es posible encontrar a estos buscadores en otros 21 países del mundo. De hecho, contactar con ellos es tan sencillo como hacer una búsqueda en su página web.

La red de buscadores de The Ring Finders. Captura de pantalla : The Ring Finders

No todos los buscadores de The Ring Finders son profesionales. Algunos se ded ican a esto como parte de una afición que les lleva a peinar las playas en busca de todo tipo de objetos perdidos. De hecho algunos no cobran por sus servicios más que lo que la persona que ha perdido el anillo esté disspuesto a dar. Otros sí que cobran por su peculiar trabajo, pero la tarifa depende en gran medida de cada uno. Muchos están dispuestos a pagarla sin problemas porque los anillos de boda no son precisamente baratos.



Lo cierto es que los buscadores de esta singular comunidad son extremadamente buenos en su trabajo. El propio Turner explicaba en su momento que ha recuperado miles de objetos en los últimos años. Cuando John Cryer perdió su anillo en octubre de 2020, los Ring Finders habían recuperado más de 7.300 anillos. Hoy esa cifra supera la s 7.565 alhajas y subiendo. Se calcula que el importe de esos hallazgos supera ya los diez millones de dólares.S Si has perdido un anillo y necesitas recuperarlo, quizá puedas contratarlo s. [The Ring Finders vía Mental Floss]