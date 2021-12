Si has decidido que no puedes navegar por Youtube sin ver el número de “No me gusta” que reciben los vídeos , ahora tienes una forma de recuperarlos (o al menos, por el momento) .

Un grupo de desarrolladores ha creado una extensión de navegador de código abierto llamada “Return YouTube Dislike”, que recupera el contador de “No me gusta” que había anteriormente en YouTube. La extensión saca los datos de la propia API de YouTube, donde todavía se muestran el número de “No me gusta” que tiene un vídeo , y restaura el diseño que había antes del último cambio en la plataforma .

Curiosamente, la extensión muestra el número exacto de “No me gusta” que ha recibido un ví deo y no solo una aproximación , que es lo que ofrecía YouTube antes . (Los creadores aún pueden ver el número de “No me gusta” que recibe su contenido, solo que el número no se muestra al resto del público. Los usuarios individuales también pueden seguir mostrando que no les gusta el contenido para ayudar a las recomendaciones de la plataforma ).

La extensión está disponible en Chrome, donde ya ha sido descargada por más de 200. 000 usuarios y donde ha obtenido más de 3 800 críticas positivas . También se puede instalar en Firefox, Edge, Opera y Brave. Si eres usuario de iOS, los desarrolladores también tienen una versión para ti, pero es por medio de jailbreak, por lo deberás “utilizarla bajo tu propio riesgo”.

Como hemos mencionado anteriormente, la extensión traerá de vuelta temporalmente los no me gusta de YouTube. En la página de Github sobre el proyecto, los desarrolladores señalan que YouTube eliminará el campo “no me gusta” de su API el próximo 13 de diciembre. Esto significa que no se podrá acceder al contador de “N o me gusta” a través de la API a partir de esa fecha.

Actualmente, esta extensión obtiene su información de una mezcla de los datos de la API de YouTube y de datos desechados. Los desarrolladores afirman que “guardan todos los datos disponibles” en su base de datos para asegurarse de que estarán disponibles cuando YouTube elimine el contador de su API. Además, tienen un plan para cuando YouTube elimine el campo “No me gusta”, aunque no está del todo claro si todavía funcionará .

Esta extensión tampoco es perfecta . Los contadores se actualizan cada dos o tres días, lo cual tampoco “es lo ideal”, como afirman los desarrolladores, y es algo en lo que están trabajando actualmente .

La extensión es gratuita, aunque los desarrolladores aceptan donaciones en Patreon y en la plataforma de pagos rusa YooMoney.

Aunque entiendo por qué la gente clama por el regreso de esta función , como alguien que aboga por tener plataformas menos tóxicas , no la echo de menos . Allá cada uno con sus preferencias , tú d isfruta de tus “ No me gusta” mientras puedas.