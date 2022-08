El creador de Tchiks Guitars asegura que no en realidad no hay muchas reglas a la hora de fabricar una guitarra eléctrica. Cualquier material es bueno en las manos adecuadas, y este artista belga lo demuestra fabricando una guitarra eléctr ic a completa a partir de pedazos de diferentes muebles de Ikea.



El proyecto comenzó un poco a modo de chiste, pero hasta su creador confiesa que la Guitarra Ikea suena mucho mejor de lo que esperaba. Obviamente, hay partes como las cuerdas o la electrónica que hay que comprarlas aparte, pero todo lo demás proviene del conocido fabricante sueco de mobiliario, desde el bambú para el mástil hasta el relleno de fibra de papel en forma de panal . El toque final lo pone un pomo de cajón y una llave Allen en el mástil. Todo el proceso es un relajante espectáculo que pue des seguir en este vídeo.

I made GUITAR out of IKEA furniture, how does it sound?

El youtuber tras Tchiks Guitars asegura que todo el proceso puede replicarse en casa si eres lo suficiente manitas. De hecho en su canal ofrece tutoriales en vídeo para fabricar partes como el mástil simplemente con herr amientas de mano. [vía Nerdist]