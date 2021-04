Foto : The Motorcoach Store

Cuando compras una caravana que cuesta más que la mayoría de las casas, esperas que esté llena de lujos. Las caravanas Giant Clase A vienen repletas de características, pero nunca había visto una que usara un sótano con compartimiento de almacenamiento como un dormitorio.



Recientemente, un video viral dio a conocer en Internet la venta de este gigante 2007 Prevost Featherlite H3-45. Es un palacio rodante con algunos trucos bajo la manga.



Algunas caravanas intentan sorprender a los compradores potenciales con características extrañas como un garaje para estacionar tu automóvil o un segundo piso en el que poder divertirse. Esta caravana no tiene ninguno de esos trucos, pero tiene dos baños e incluso un dormitorio escondido en el sótano. De alguna manera, todo encaja en algo que casi cualquier persona puede conducir legalmente en la carretera.



Foto : The Motorcoach Store

Andrew, del canal de YouTube RVing with Andrew Steele, muestra hasta qué punto está repleta de comodidades. Por otro lado, más le vale, ya que poseerla es un privilegio que cuesta medio millón de dólares:



El Detroit Diesel Serie 60 ubicado en la parte trasera tiene una impresionante hoja de especificaciones propia. El motor turbo diesel de seis cilindros en línea tiene una cilindrada de 14 litros y produce 515 caballos de fuerza.



El interior es igualmente maravilloso, ya que no solo tiene uno, sino dos baños. Aunque el segundo baño, ubicado aproximadamente en el medio de la caravana, solo tiene un inodoro y un lavabo.



Foto : The Motorcoach Store

El interior también se expande con dos toboganes gigantes que salen del lado de babor del vehículo. Y para esos viajes realmente largos fuera de casa, incluso tiene lavadora y secadora.



Foto : The Motorcoach Store

En cualquier caso, la característica estrella de este Prevost es que el segundo sótano de almacenamiento se ha convertido en un dormitorio adicional. Nuestro entusiasta anfitrión se desliza por el agujero en el suelo y entra en la pequeña habitación.



Captura de pantalla : RVing with Andrew Steele / YouTube

La habitación de invitados es extraña, ya que se accede a ella a través de las trampillas exteriores o a través de una trampilla en el piso de la caravana que normalmente está cubierta por una silla.



Pero una vez allí, tienes una cama cómoda y dos televisores. Si bien la habitación parece un escondite ordenado, entrar y salir parece complicado, especialmente si esa silla cubre la escotilla interior.



Foto : RVing with Andrew Steele / YouTube

También parece un poco una ocurrencia tardía en comparación con el resto del interior. Aún así, me encanta la idea de tener esto como un fuerte secreto lejos de todos los demás.



Las caravanas como este Prevost tienen lo que comúnmente se llama sótanos. Por lo general, estos llevan diferentes equipos, como el generador a bordo de la plataforma, las instalaciones de entretenimiento al aire libre y el acceso al sistema de plomería del vehículo. También se utilizan para almacenamiento adicional. El sótano de este Featherlite Coach cuenta con todo ese equipo y todo está acabado en fibra de carbono falsa y placa de acero con diamante.



Foto : The Motorcoach Store

Es un tanto gracioso dado el precio de venta de esta bestia.



Me pregunté si se trataba de una opción de fábrica o de alguna modificación extraña. El concesionario de ventas dice que este Prevost tiene el plano de planta donde no indica que tenga televisores o cama. Curiosamente, no pude encontrar ningún plano que usara esta sección para otra cosa que no fuera almacenamiento.



Me comuniqué con Featherlite para ver si esta es una opción o solo una modificación privada. Lo actualizaré si recibo una respuesta.



Las caravanas como estas están lo más lejos posible de un campamento al uso. Pero si tiene 499.999 dólares con los que hacer un agujero en tu cuenta bancaria y deseas dormir en un compartimiento de almacenamiento, Motorcoach Store ofrece este Prevost a un nuevo propietario.