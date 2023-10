Estas marcas todavía se hunden con el hundimiento del NFT

Recientemente se ha hablado mucho sobre las NFT, principalmente de que la gran mayoría de ellas ahora son casi inútil.

O al menos eso es lo que dicen los detractores. informe de la empresa de cripto análisis dappGambl eso haciendo las rondas mira el precio de los NFT actuales utilizando sitios públicos de escaneo de cripto como CoinMarketCap y NFT Scan encontró que 69,795 de 73,257 colecciones de NFT tener una capitalización de mercado de 0 (sí, cero ) Ether. Eso significa que la gran mayoría de NFT ni siquiera valen los datos que se necesitan para cargar cada .JPG individual. Además, los datos dicen que el 95 % de los propietarios de NFT han perdido dinero porque sus tokens digitales valen mucho.

Los defensores de NFT todavía están ahí, murmurando sobre cómo esto es solo un paso del tiempo y que todavía hay razones para estarlo. optimista sobre su gran sueño de Web3 y la escasez digital. También es cierto que La capitalización de mercado de las NFT ha estado baja durante más de un año.. También es cierto que la mayoría de los lanzamientos de NFT han fracasado, aunque incluso los proyectos NFT “exitosos” como los poster boys en Bored Ape Yacht Club no están exactamente celebrando. Como menciona el informe, hay poco que ganar de flexionando “ sobre los que no tienen” si no existe un mercado real para las NFT en su conjunto.

A pesar de esta crisis, todavía hay grandes empresas que se subió al tren del bombo NFT el año pasado y aún tienen que saltar. Es un problema de carros para las marcas principales. O la empresa sigue fabricando NFT en la va con la esperanza de que no haya desperdiciado dinero en una burbuja tecnológica especulativa, o que incline la cabeza y dé por terminada. Por ejemplo, GameStop estaba exagerando su Mercado NFT hace un poco más de un año, pero ahora está buscando saltar de esa criptopiscina para niños y deshacerse de su tienda NFT este noviembre. La empresa cita la “incertidumbre regulatoria del espacio cripto”.

Muchas de estas empresas simplemente dejaron que sus proyectos se estancaran, al menos públicamente. La marca de cuidado de la piel y el cuerpo Nivea no ha mencionado las NFT desde entonces. eso liberado Su lanzamiento de NFT con la marca “El valor del tacto”. Lo mismo puede decirse de Anheuser-Busch, que lanzó NFT por última vez en 2022 para promover Su cerveza sin alcohol. La empresa no ha publicitado ningún nuevo proyecto NFT en el año transcurrido desde entonces. Los que todavía siguen hablando de NFT no pueden evitar parecer aburridos en comparación con hace dos años. Samsung tiene promovido el hecho que sus televisores 8k pueden mostrar “arte digital NFT de aspecto realista”. Entonces, ¿te refieres a una imagen impresa?

Otras empresas están más tranquilas sobre su continua exploración del espacio de tokens no fungibles. Documentos recientemente revelados muestran CBS Studios presentó una patente para más NFT basados en la franquicia Star Trek. Esto fue poco antes de la empresa que antes estado suministrando NFT, Recur, se hundió durante este increíblemente frígido, aparentemente interminable cripto invierno.

Dicho esto, la nueva tendencia silenciosa entre algunas empresas es intentar utilizar NFT para poner productos detrás de un muro de pago. comprar creó un servicio para que los comerciantes creen sus propios productos basados en blockchain. Con él, los vendedores pueden literalmente “tokengate” a los usuarios según quién decida para comprar un NFT y aquellos que no . Algunas marcas están probando configuraciones similares para ver quién estará dispuesto a gaste dinero en activos digitales sin valor solo por la oportunidad de unirse a un club exclusivo donde tendrá la oportunidad de gastar aún más dinero.

