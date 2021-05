Captura de pantalla : YouTube ( Other

Una carretera en la provincia china de Guizhou tiene lo que parece ser la mejor excusa que he visto para olvidar tu billetera en casa: un cambio de sentido en una autopista de alta velocidad.



De acuerdo, tal vez no sea tan rápida. A pesar de que los medios estatales chinos lo llaman un “cambio de sentido a alta velocidad”, el límite de velocidad publicado parece ser de 40 kilómetros por hora. Eso no es exactamente rápido, pero de todos modos parece divertido.



En cualquier caso, no me gustaría volverme demasiado loco en la vuelta, ya que está construida en una región montañosa del país y, por tanto, a gran altura del suelo. Simplemente no hay una forma segura de salirse del carril si te vuelves un poco imprudente. Es decir, a menos que tu vehículo sea el Mach Five.



El cambio de sentido también es un poco estrecho, con un carril que conduce al cambio y que luego se convierte en dos carriles para compartir con otros tantos conductores olvidadizos y/o perdidos. Dicho esto, estoy seguro de que aún puedes divertirte en el circuito incluso si las condiciones dictan un giro lento y cerrado. Y es que las vistas son impresionantes.

Esta es una solución inteligente al problema que enfrentan los conductores en la provincia dado el terreno. ¿Qué pasa si necesitas dar la vuelta por estos caminos de montaña? Sin algo como esto, los conductores tendrían que recorrer una distancia significativa antes de encontrar algún cruce para dar marcha atrás.



Es posible que los conductores de Guizhou tengan que lidiar con las dificultades de viajar por las montañas y todos los inconvenientes que esto puede conllevar, pero aparentemente no son ajenos a algunas de las características de las carreteras más impresionantes del mundo. La provincia también alberga algunos de los puentes más altos del mundo, como el Puente Duge, también conocido como Puente Beipanjiang.



Imagen : Getty ( Getty Images )

Imagen : Getty ( Getty Images )

Personalmente, no recuerdo una sola vista aquí en Texas como la de Guizhou, pero Texas lo intenta con sus rampas de entrada y salida apiladas en ciudades como Houston, y con su conducción a alta velocidad, a diferencia de la provincia de Guizhou.



