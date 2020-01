Este teclado invisible usa la cámara de tu móvil para detectar la posición de los dedos sobre la mesa

Gif : Samsung ( YouTube

Hace años se pusieron de moda los teclados láser, que básicamente consistían en un proyector q ue mostraba un teclado en la mesa con un sensor para detectar la posición de los dedos. El invento era tan poco fiable que nunca despegó, pero Samsung ha encontrado una alternativa interesante : la cámara de tu móvil.



El invento se llama SelfieType y cambia el antiguo e impreciso sensor de aquellos teclados láser por las modernas cámaras y sensores frontales de nuestro smartphone. Una IA se encarga de detectar en todo momento la posición de los dedos y predecir qué tecla queremos pulsar.

Mi problema con Selfie Type es que básicamente obliga a l usuario a teclear sobre un teclado invisible. No sé mecanografía, y aunque más o menos conozco la distribución de las teclas de mi fiel teclado mecánico por el tacto, de vez en cuando bajo la mirada para comprobar que estoy en la posición correcta o para dar con una tecla que no uso mucho habitualmente. No tener el feedback de un teclado físico, y encima m irar hacia abajo y no ver más que mesa me resultaría tan antinatural como intentar escribir en un teclado sin letras en las teclas. Por supuesto, es un problema muy mío. Quizá a otros usuarios esto les de completamente igual o quizá Samsung añada una función para inútiles como yo que permita ver en la pantalla sobre qué teclas tenemos posados los dedos.

Samsung ha publicado un vídeo sobre SelfieType y realizará demostraciones en vivo de la idea durante este CES. El teclado forma parte de C-Lab, una incubadora de nuevas ideas puesta en marcha por la compañía en Corea del Sur. Si SelfieType llega a ser una realidad en los móviles Samsung es algo que solo la compañía sabe. [vía Business Insider]