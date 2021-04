¿Cuánto es “demasiado” cuando hablamos de la ingesta diaria de algún tipo de bebida energética? Esta respuesta nos la da el caso que recientemente se ha publicado en BMJ Case Reports: un joven que sufrió de insuficiencia cardíaca tras beber hasta cuatro latas al día durante dos años.



Tal y como cuentan, el joven de 21 años fue rápidamente trasladado de urgencias a cuidados intensivos después de experimentar cuatro meses de empeoramiento por falta de aire mientras estaba acostado y pérdida de peso. Luego, un segundo examen reveló que también había estado sufriendo episodios de indigestión, temblores y palpitaciones cardíacas en el pasado, aunque jamás buscó atención médica.

Fue entonces cuando el paciente contó que en su dieta diaria de los dos últimos años se incluía una media de dos litros de bebida energética. También detalló que dicho hábito le había afectado su bienestar, con episodios de migrañas cuando no consumía la bebida, e incluso llegó a abandonar la universidad porque no podía concentrarse en los estudios.

C omo explica el paciente en el caso:

Finalmente fui admitido en la UCI. Esta experiencia fue extremadamente traumática por varias razones. Primero, estaba sufriendo de delirio, tenía problemas de memoria hasta tal punto que no podía recordar por qué estaba en la UCI. En segundo lugar, estaba constantemente asustado porque estaba luchando por moverme o hablar, esto eventualmente me llevó al insomnio; A menudo no me dormía hasta la madrugada. A menudo me frustraba cuando no podía pensar en las palabras para decir cuando quería algo y esto a menudo me hacía sentir abrumado por emociones como la ansiedad y la depresión.