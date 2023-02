We may earn a commission from links on this page.

Nuevo mes, nuevo catálogo de juegos gratis para los usuarios de PlayStation y Xbox que estén suscritos a PS Plus, Xbox Live with Gold y Xbox Game Pass. Este mes, los títulos más interesantes son el remake de Mafia y un juego RPG oscuro y tenebroso con excelentes mecánicas llamado Darkest Dungeon.

PlayStation Plus

PlayStation Plus Monthly Games - February 2023 - PS4 & PS5

Comenzando por PlayStation, los usuarios que estén suscritos al menos a la versión más básica y económica de PS Plus recibirán algunos grandes juegos, como Mafia: The Definitive Edition, el remake del excelente juego de 2002 cuya historia se desarrolla en la década de 1930, y la expansión Beyond Light de Destiny 2, entre otros. Los suscriptores de las versiones más costosas de PS Plus también pueden disfrutar de juegos como Devil May Cry 5, Just Cause 4: Reloaded y Life is Strange, entre otros.

PlayStation 5 y PlayStation 4

Destiny 2: Beyond Light

Evil Dead: The Game

OlliOlliWorld

PlayStation 4 (compatibles con PS5)

Mafia: The Definitive Edition

Xbox Live with Gold y Xbox Game Pass

En el caso de Xbox, los juegos de Games with Gold de este mes de febrero son dos títulos indie: For the King y Guts N Goals, pero claramente los títulos más interesantes están incluidos en lo que llega a Xbox Game Pass en febrero, incluyendo un juego de tipo RPG y combate por turnos de excelente calidad y con una trama oscura, llamado Darkest Dungeon.

Xbox Live with Gold

For the King (1 de febrero al 28 de febrero )

Guts N Goals (16 de febrero al 15 de marzo )

Xbox Game Pass

Darkest Dungeon - Release Trailer [OFFICIAL]

Darkest Dungeon (2 de febrero)

Grid Legends ( 2 de febrero y solo a través de streaming)



Hot Wheels Unleashed: Game Of The Year Edition (7 de febrero)

Atomic Heart (21 de febrero)

En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio al menos en su versión base (PS Plus Essential ); los juegos de PS4 también están disponibles en PS5 mediante retrocompatibilidad. Del mismo modo, los juegos de Xbox Live with Gold se pueden jugar en Xbox One y en Xbox Series X/S. La lista de juegos de Xbox Game Pass solo menciona los juegos que están disponibles en consola, no los exclusivos de PC.