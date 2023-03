We may earn a commission from links on this page.

Lo nuevo de Niantic va de hacerse con unas adorables criaturas mediante realidad aumentada. No, no estamos hablando de Pokémon Go, aunque el parecido es más que razonable. El juego se llama Peridot, y llegará a las tiendas de aplicaciones de Apple y Android el próximo 9 de mayo.



Peridot va de encontrar, criar y cuidar de unas mascotas virtuales llamadas Peridots o Dots, para abreviar. La parte básica del juego, que es cuidar de estos animalitos, jugar con ellos o darles de comer recuerda a los tamagotchi de toda la vida, pero por supuesto Niantic no se iba a quedar en un simulador de mascotas tan sencillo. El juego tiene cierto componente de cuantificador deportivo porque podemos llevarnos a los Dots de paseo y obtener diferentes recompensas por encontrar nuevos lugares, recorrer largas distancias o incluso encontrar objetos ocultos por el camino. El componente multijugador de Peridot consiste en colaborar con otros jugadores para cruzar a nuestras mascotas para obtener nuevas especies de Dots. Así describe Niantic el nuevo juego en nota de prensa:

Nuestro equipo ha trabajado duro para hacer realidad los Peridots . Son criaturas mágicas sorprendentes e inmersivas que comen, duermen, juegan con juguetes, exploran su entorno, se aburren, desarrollan personalidades únicas y siempre necesitan a alguien que cariñoso que los adopte como tú. Cada Peridot también es 100% único desde el punto de vista genético . Heredan una mezcla de genes de sus padres que pueden hacerlos azules, negros, metálicos, peludos, con cuernos de cabra, de orejas grandes, de cola tupida y un número infinito de otras apariencias . Nuestro equipo ha marcado alguna s de esta s variantes que hemos identificado como Arquetipos ( Unicornio , Pez Payaso.. .). Pero si esto te emociona, será tu responsabilidad como Guardián trabajar con otros Guardianes para descubrir todas las diferentes combinaciones de Peridots posibles, incluidas las que están más allá de nuestra propia imaginación.

El juego estará disponible el próximo 9 de mayo, pero si te registras en su página oficial obtendrás un regalo inaugural en forma de un sombrerito festivo para tu primera mascota.

Los primeros avances del juego dejan entrever un motor de IA bastante más complejo que el de Pokémon Go e incluso capaz de reconocer objetos del entorno hasta cierto punto. Lo cierto es que después de sus recientes despidos y de cancelar varios juegos, Niantic necesita de un nuevo éxito que le devuelva la gloria que experimentó con Pokémon Go en su día. Tratar de llevar la franquicia Harry Potter a la realidad aumentada como hizo con Wizards Unite no le funcionó como esperaba y el juego acabó cerrando por no contar con suficientes jugadores. Pikmin también ha rendido por debajo de lo esperado. Quizá un comienzo de cero con unas criaturas que no están sujetas a ninguna franquicia popular sea precisamente lo que necesita.