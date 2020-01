Europa podría obligar a Apple a dejar Lightning y adoptar USB-C

Filed to:

Foto : Alex Cranz ( Gizmodo )

El Parlamento Europeo está harto de los desechos electrónicos. En particular, de los cargadores. Para solucionar el problema, los legisladores están debatiendo una medida que obligaría a los fabricantes de dispositivos a utilizar un puerto de carga estandarizado.



Esta no es la primera vez que ocurre algo así en Europa. Una de las razones por las que microUSB prevaleció tanto tiempo es que, en 2009, la Comisión Europea presionó para que se convirtiera en un estándar universal en Europa. Incluso Apple, que destaca en la industria por usar cargadores patentados, accedió y puso a disposición de los usuarios un adaptador microUSB (solo en Europa).

Una vez que esa iniciativa expiró en 2014, los legisladores europeos intentaron nuevamente forzar el uso de un cargador común, reiterando que no solo sería conveniente para los consumidores, sino que también limitaría los desechos electrónicos. El único problema era que la iniciativa exigía un “enfoque voluntario”, una estrategia que, según dijo el Parlamento Europea en una sesión informativa, “no produjo los resultados deseados” y “no cumplió con los objetivos de los legisladores”. Aunque no se especifique exactamente qué tipo de puerto tienen en mente, USB-C es hoy en día el contendiente más probable.

Los legisladores podrían pedir que el cargador común se adapte a todos los teléfonos móviles, tabletas, lectores de libros electrónicos y otros dispositivos portátiles. Es una idea sensata y ecológica. Y probablemente te imagines qué empresa está en contra.

En 2018, los legisladores europeos realizaron una evaluación del impacto inicial sobre la idea de un cargador común y pidieron una valoración a los fabricantes. En enero del año pasado, Apple proporcionó la suya. En ella, la compañía sostiene que “las regulaciones que impulsan la conformidad en los conectores integrados en todos los teléfonos inteligentes congelan la innovación en lugar de alentarla. Dichas propuestas son malas para el medio ambiente e innecesariamente perjudiciales para los clientes”. Y continúa diciendo que casi mil millones de dispositivos han sido vendidos con un conector Lightning, lo que generó un ecosistema de accesorios para conectores Lightning por parte de terceros. Requerir un estándar, dice, “daría como resultado un volumen sin precedentes de desechos electrónicos y sería un gran inconveniente para los usuarios”.

Resulta irónico que Apple cita la inconveniencia y los desechos como razones para no adoptar un nuevo estándar de carga. Pasar del cargador de 30 pines al conector Lightning en 2012 fue en última instancia algo bueno para los usuarios de Apple, pero en aquel momento tenía una buena cantidad de detractores. Del mismo modo, un cargador común sería excelente y beneficioso para todos. Por supuesto que el periodo de ajuste apestaría, pero estoy bastante segura de que a la mayoría de los consumidores les encantaría no tener que pagar por cargadores patentados y adaptadores.

A pesar de su rechazo, no es imposible que Apple decida deshacerse de los cargadores propietarios para siempre. Después de todo, los iPads y MacBooks ya han portado a USB-C. Por supuesto, eso significa que Apple tendría que renunciar voluntariamente a cobrarte un riñón por accesorios Lightning, que probablemente sea algo que no quiere hacer. También es posible que Apple no tenga otra opción. El Parlamento Europeo someterá el asunto a votación en una próxima sesión, y si ordena un tipo de cargador común, Apple tendría que cumplir. O tal vez se escape, una vez más, ofreciendo un nuevo adaptador.