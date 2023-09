Un gemelo oculto emerge de las sombras en el río de huesos dorados

Una nueva trilogía de fantasía romántica comienza con Un río de huesos dorados, lo último de autor AK Mulford, conocido por su Cinco coronas de Okrith serie. Se describe como “un giro en Bella Durmiente”, y el giro es grande: el protagonistas gemelos tener identidades secretas de animales.



El giro se revela en esta descripción del libro (y se insinúa en la portada), la primera entrada en el Golden Serie Court. Siga leyendo para ver la portada completa, seguida de un extracto exclusivo del Capítulo Uno del lanzamiento de diciembre.

Una maldición dormida. Una corte caída. Un gemelo secreto. Las gemelas Calla y Briar han pasado toda su vida escondiéndose de la poderosa hechicera que destruyó su reino... y de los humanos que no lo hacen. Saben que son lobos. Cada gemelo tiene su propio propósito en la vida: el de Briar es casarse con el príncipe de una manada aliada y salvar La Corte Dorada. El propósito de Calla es permanecer en secreto, la sombra de su gemelo... el plan de respaldo. Nadie sabe quién es Calla en realidad excepto su amigo de la infancia (y prometido de su hermana), el atractivo y distraído Príncipe Grae. Pero cuando Calla y Briar Cuando salen de su escondite para asistir a la boda de Briar, todos sus planes bien hechos salen mal. La malvada hechicera regresa con otra maldición para dormir. para el último heredero de la Corte Dorada. Calla debe salir de las sombras para salvar a su hermana, su reino y su propio legado. Continuar escondiéndose como humana y negando quién es ella realmente, Calla se embarca en una búsqueda a través del reino, descubriendo todo un mundo que nunca supo que existía. En los límites de la rígida sociedad de los lobos, Calla comienza a preguntarse: ¿quién podría ser si se atreviera a intentarlo? Lleno de aventura, amor, exploración de género y autodescubrimiento, Un río de huesos dorados Sigue el viaje de Calla a través de traicioneros reinos de lobos, reinos llenos de monstruos y las profundidades de su propio corazón en esta emocionante fantasía romántica.

Capítulo 1



Los carruajes dorados levantaron polvo cuando la gente del pueblo se apresuró a salir a las calles, llenando cada ventana y porche. Agitaron sus pañuelos hacia los dos. entrenadores, estirando el cuello, tratando de echar un vistazo al príncipe heredero. Los aldeanos no sabían por qué estaba allí, pero Lo hice, y eso hizo que mi corazón saltara a mi garganta de emoción. Sabía que mañana dejaría la ciudad en uno de esos carruajes dorados de vuelta a su castillo.

Un grajo graznó sobre mí, con sus alas iridiscentes brillando cuando aterrizó en una rama de arce. Le fruncí el ceño al pájaro de medianoche: un mal augurio. El ejército de guardias encapuchados de Sawyn blandía el mismo apodo. Y ahora, cada vez que los veía, mi estómago se revolvía amargo, dejándome sobrio del emoción de los carruajes invasores.

Con el ceño fruncido hacia la torre, salté de mi posición de confianza. No necesitaba ningún mal augurio hoy de todos los días. Las tripas se sacudieron mientras el viento soplaba a mi alrededor y aterricé en cuclillas. Hice un escaneo rápido del claro, aunque Sabía que no había humanos cerca. Su olor se habría propagado fácilmente a través del bosque seco de verano.

Miré hacia atrás al arce, pero la torre había desaparecido entre el denso follaje. Me metí mi collar de ámbar debajo de mi escote y desempolvé las hojas de mi vestido raído. Los palos se rompieron bajo mis pies descalzos mientras corría cuesta abajo. Mi vestido se enganchó en un matorral de espinas y lo liberé, haciendo una mueca ante el sonido de la tela desgarrándose. Vellia tendría que remendarlo otra vez. Odiaba vestidos, pero Vellia insistió en que los usara cuando me aventurara fuera de la cabina, ya que usar túnicas y pantalones sólo llamaría más la atención.

Como si no me estuvieran mirando de todos modos, siendo una de las dos chicas extrañas que vivían en el bosque.

Me protegí los ojos del sol brillante mientras corría, no de la torre, aunque todavía me asustó un poco, especialmente con quién venía, sino hacia el camino. Mis dedos descalzos se aferraron a la áspera corteza de un árbol caído mientras cruzaba el estrecho arroyo, corriendo hacia la procesión real. En uno de esos carruajes estaba Graemon Claudius, el príncipe heredero del Reino del Lobo Plateado de Damrienn. Mi amigo por fin había regresado.

Mi corazón tamborileaba en mis oídos. Me preguntaba si tenía el mismo aspecto. Todavía éramos cachorros la última vez que lo vi. en esta forma, sólo tenía trece años. Las lunas llenas fueron la única vez que su padre, el rey Nerón, le permitió visitarnos aquí, y sólo como un lobo: era demasiado arriesgado de otra manera. Porque si alguien descubría un lobo dorado en esta aldea, la noticia seguramente se contagiaría a Sawyn...

Miré hacia arriba de nuevo, para ver si podía espiar a una torre espiándome.

Cuando ningún pájaro llamó mi atención, despejé el bosque con un salto rápido. Mis pies descalzos golpearon los adoquines polvorientos mientras Corrí hacia la multitud de simpatizantes. Fue con una sensación de satisfacción traviesa que supe que estaría observando el mundo a través de Sus ojos humanos por última vez, pretendiendo ser uno más entre ellos. Mis pulmones jadeaban aire dulce mientras empujaba mis piernas más rápido. . Corriendo pasando carros rotos y bolsas de grano estropeado, mi pelo azotaba detrás de mí mientras conducía hacia la carretera principal.

Bajé por un atajo y escuché el rugido de la multitud. Giré la cabeza hacia el sonido, sin mirar hacia adelante, y me estrellé contra un objeto inquebrantable. Mis pies se deslizaron debajo de mí mientras rebotaba en lo que me di cuenta que era una figura envuelta en una capa. Me preparé para el duro golpe contra la piedra cuando dos manos poderosas me agarraron en el aire y me levantaron de nuevo.

“Disculpas”, espeté, incluso mientras buscaba el cuchillo de pelar en el bolsillo de mi vestido. Vellia no me dejó traer mi daga, pero podría justificar un cuchillo de pelar para buscar comida.

La figura se rió entre dientes, una risa profunda que me hizo paralizar la mano.

“Hola, pequeño zorro”.

El familiar chirrido de su voz grave hizo que mis ojos se abrieran como platos. Mi estómago dio un vuelco ante el sonido de mi apodo. Fuera de mi rostro, entrecerré los ojos y miré en la oscuridad de su capucha. Sólo una persona alguna vez me llamó con ese nombre, y Persona que no había visto en siete años.

Alguien que debería estar en uno de esos vagones en lugar de pararse delante de mí.

“¿Grae?” Solté mi mano del mango de mi cuchillo.

Se quitó la capucha y verlo me sacudió más que chocar de cabeza contra él. Este no era el chico que tenía. conocido. No, este no era un niño en absoluto. Nunca había visto a un hombre más impresionante. Tenía los rasgos clásicos de Damrienn: cabello de obsidiana recogido en un pequeño nudo en la coronilla de su cabeza, piel marrón dorado, y ojos osumbres encapuchados. Pero también era dos veces mi tamaño, elevándose sobre mí, la cima de Los músculos de los hombros desde el escote denotan el físico de un guerrero. Era hermoso y, sin embargo, todavía parecido a un lobo incluso en su forma humana, con caninos brillantes. y una mandíbula endurecida. Sus mejillas angulosas se formaron hoyuelos mientras me sonreía.

“¿Q-qué estás haciendo aquí?”, pregunté, escaneando las callejuelas vacías.

“Estamos de visita, por supuesto”.

“Quiero decir ¿qué estás haciendo? aquí“En este callejón”, dije.

Su sonrisa se hizo más amplia. “Quería ver el pueblo donde creciste sin que nadie se diera cuenta”. Su voz era una octava más baja desde La última vez que lo escuché. “Tal vez un poco imperceptible, ya que corriste directamente hacia mí".

Esa voz. Dioses, ayúdenme. Su voz de lobo había hablado en mi mente durante sus visitas, pero entonces teníamos trece años. ahora era . . . una distracción.

“Briar y Vellia te están esperando en la cabaña”, susurré. Fue todo lo que pude pensar en decir mientras mi mirada enganchado en su rostro, estupefacto.

¿Cómo fue posible este ¿Cuál es el aspecto de Grae?

Sus ojos oscuros brillaron, haciendo que se me erizaran los pelos de los brazos. “¿Caminar conmigo?”

Adaptado de A RIVER OF GOLDEN BONES por AK Mulford, publicado por Harper Voyager. Copyright © 2023 por AK Mulford. Reimpreso cortesía de Editores HarperCollins .

AK Mulford Un río de huesos dorados se lanzará el 5 de diciembre. Puedes reservar una copia por adelantado aquí o aquí.

